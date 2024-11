La Promessa anticipazioni: Cruz indaga sulla donna misteriosa di Manuel

Un pensiero attanaglierà Cruz Ezquerdo (Eva Martin) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa: chi è la misteriosa donna della quale il figlio Manuel de Lujan (Arturo Sancho) si è innamorato? Un quesito che, ovviamente, metterà in pericolo Jana Exposito (Ana Garces)…

La Promessa, news: Manuel confessa a Jimena che ama un’altra donna

Nei nostri recenti post dedicati alle anticipazioni della soap, vi abbiamo segnalato che Manuel confesserà il “fattaccio” nel bel mezzo di un litigio con la moglie Jimena de los Infantes (Paula Losada), ritornata alla tenuta con l’unico obiettivo di riconquistarlo e riprendere il loro matrimonio dal punto nel quale si era interrotto prima che cercasse di bruciare tutto quanto.

Dopo aver cercato a più riprese – e senza successo – di far comprendere a Jimena che non c’è spazio nel suo cuore per una rappacificazione con lei, Manuel perderà dunque definitivamente il controllo quando, nel corso di una colazione, la Infantes accuserà tutti i componenti della famiglia Lujan di non averla mai accettata, sottolineando che il marito non ha fatto altro che provare disgusto per lei fin dal primo giorno delle loro nozze.

Parole forti, quelle di Jimena, alle quali Manuel deciderà di rispondere, asserendo che in realtà ce l’ha con lei poiché, a causa del loro matrimonio imposto dalle convenzioni sociali, non può mostrare alla luce del sole i sentimenti che prova per la donna che davvero ama!

La Promessa, trame: Cruz esige da Manuel il nome della “donna misteriosa”

Una confessione in piena regola che rappresenterà un vero e proprio spartiacque nelle vicende ambientate a La Promessa. Presente al momento della rivelazione, Jana dovrà cercare di mantenere la calma per evitare che qualcuno scopra che è proprio lei la “terza incomoda” nel matrimonio tra Manuel e Jimena.

Quest’ultima, invece, comprenderà finalmente perché il marito non ha mai cercato di avvicinarsi sentimentalmente a lei e, già piuttosto instabile, si sentirà ulteriormente tradita dall’uomo.

Tuttavia, come facilmente prevedibile, la più inferocita sarà proprio Cruz che, in malo modo, cercherà di costringere Manuel a farle il nome della donna che, con le sue “disonorevoli” azioni, sta mettendo a repentaglio il buon nome dei Lujan. Consapevole del fatto che la madre cercherebbe di rovinarle la vita, Lujan si rifiuterà categoricamente di rivelare alla Ezquerdo che la persona che ama è Jana; ciò perché vorrà proteggerla da ogni tipo di rappresaglia.

La Promessa, spoiler: Cruz indaga sulla “donna misteriosa” di Manuel

Ma questo basterà a frenare le indagini di Cruz? Ovviamente no: possiamo infatti anticiparvi che, incassato il rifiuto di Manuel a sincerarsi con lei, la Ezquerdo interrogherà immediatamente Petra Arcos (Marga Martinez), la quale le dirà però di non aver mai sentito parlare, nei piani bassi della tenuta, di una tresca extraconiugale di Manuel.

Insomma, almeno per ora, la relazione segreta tra Jana e Manuel continuerà ad essere tale, ma per quanto durerà? Occhio perché due ritorni improvvisi nella tenuta, in favore di Jimena, rischieranno di agitare ancora di più le acque fino ad un punto definitivo di non ritorno… Seguici su Instagram.