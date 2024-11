La Promessa anticipazioni: Cruz minaccia di licenziare Pia! Ecco perché

I telespettatori de La Promessa lo sanno: non c’è storyline senza l’intervento della dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela, la cattivissima moglie del marchese Alonso (Manuel Regueiro) se la prenderà anche con la governante Pia Adarre (Maria Castro), minacciando di licenziarla per un motivo ben preciso…

La Promessa, news: Pia si assenta durante il lavoro e…

Tutto inizierà con l’arrivo a La Promessa di Ricardo Pellicer (Carlos de Austria), il nuovo maggiordomo assunto da Romulo Baeza (Joacquin Climent) per prendere il suo posto. Dopo averlo accolto, promettendogli di stare al suo fianco nei primi giorni di rodaggio all’interno della tenuta, Pia comincerà ad assentarsi più del dovuto e, soprattutto, senza alcuna giustificazione.

Nei primi giorni, Ricardo cercherà di essere comprensivo con lei, per non dare subito l’impressione di essere un capo intransigente, ma poi dovrà farsi sentire quando Pia continuerà a non rispettare gli orari di lavoro pattuiti. Nel bel mezzo di un infuocato scambio di idee, Pellicer sottolineerà alla Adarre che, in quanto governante, è la prima persona che deve dare l’esempio, perché – se pure lei inizia a fare come vuole – nessuno degli altri inservienti le darà mai ascolto.

La Promessa, trame: ecco perché Pia è assente

Tuttavia, ci sarà una ragione più che valida dietro allo strano comportamento di Pia: possiamo infatti anticiparvi che il piccolo Diego si sarà ammalato, ragione per la quale la donna – in apprensione per il suo stato di salute – avrà deciso di riportarlo a La Promessa e nasconderlo nella sua stanza per prendersi cura di lui.

Si tratta di un’iniziativa rischiosa dato che, dopo aver accettato di darle dei soldi per la sua cura e i suoi studi, Cruz si era raccomandata con Pia di non portare per nessuna ragione il bambino nella tenuta.

Una volta scoperto tutto quanto e visto che è a sua volte padre del giovane Santos, Ricardo deciderà di chiudere un occhio con Pia. Così faranno tutti gli altri domestici a partire da Jana Exposito (Ana Garces), che diagnosticherà a Diego una malattia ai polmoni, dovuta probabilmente al fatto che la donna che si stava prendendo cura di lui mantiene spesso il camino acceso per riscaldare l’ambiente.

La Promessa, spoiler: Cruz minaccia di licenziare Pia!

Nonostante la riservatezza adottata da tutti quanti, sfortunatamente la notizia arriverà alle orecchie di Cruz che, su tutte le furie, affronterà Pia e minaccerà di cacciarla in strada se Diego non lascerà la tenuta entro due giorni. Un ultimatum che la Adarre non saprà come recepire, anche se saprà benissimo che la Ezquerdo non sta affatto scherzando e non esiterà a licenziarla qualora non dovesse obbedire.

Proprio per questo, scoraggiata per la situazione venutasi a creare, Pia penserà erroneamente che sia stato proprio Ricardo a riferire tutto quanto per ingraziarsi la marchesa. La verità sarà però un’altra e farà arrabbiare ancora di più la Adarre… Seguici su Instagram.