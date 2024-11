La Promessa anticipazioni: Manuel vuole annullare il matrimonio con Jimena

Riuscirà Manuel de Lujan (Arturo Sancho) a sciogliere per sempre il suo matrimonio con Jimena de los Infantes (Paula Losada)? Questo è uno degli obiettivi che si prefiggerà il marchesino nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa e tutto partirà da una clamorosa rivelazione del dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara)…

La Promessa, news: la confessione di Abel

Stanco di sottostare al giogo di Jimena, Abel si farà infatti coraggio e confesserà agli attoniti Manuel, Cruz (Eva Martin) e Alonso (Manuel Regueiro) che la Infantes non è mai stata incinta e ha potuto inscenare l’aborto grazie alla sua complicità. Parole che lasceranno di fatto senza parole i Lujan, che però decideranno per il momento di mantenere la completa riservatezza sulla questione finché non troveranno una soluzione utile per evitare un vero e proprio scandalo con protagonista il loro marchesato.

Ignara di tutto quanto, Jimena cercherà dunque invano di riavvicinarsi a Manuel, che non vorrà ovviamente saperne di dare una chance al loro rapporto. Nel frattempo, Abel tenterà più volte di spiegare a Jana Exposito (Ana Garces) le ragioni che l’hanno spinto a mentire per mesi, ma ovviamente la domestica si mostrerà disgustata dalla rete di bugie costruite dal medico e non si lascerà impietosire nemmeno quando l’uomo sosterrà di aver coperto Jimena per procurarsi i soldi per curare la moglie gravemente malata.

La Promessa, spoiler: Manuel vuole annullare alla Sacra Rota il suo matrimonio con Jimena

Ovviamente, il più rattristato per la situazione venutasi a creare sarà Manuel, il quale non riuscirà a capacitarsi di come Jimena gli abbia fatto credere per mesi di aver perso un figlio, in realtà inesistente, a causa sua e dell’amore che, a suo dire, non gli ha mai mostrato. Proprio per questo, nel corso di una colazione, il ragazzo farà presente ai genitori che si è rivolto ad un sacerdote per cercare di capire se il matrimonio con Jimena possa essere annullato ufficialmente alla Sacra Rota.

Ipotesi, quella della nullità, che sembrerà convincere anche Alonso, mentre Cruz non sarà del tutto d’accordo su tale modalità, anche perché crederà che il figlio stia semplicemente preparando la strada per vivere alla luce del sole il rapporto, già in essere, con la sua “amata misteriosa”.

La Promessa, trame: Jimena indaga ancora sull’amante misteriosa di Manuel

Un pensiero, quello dell’amante, che continuerà ad occupare anche le giornate della sempre più pazza Jimena. Non a caso, dopo aver preso in considerazione che l’altra donna del marito possa essere Blanca Palomar, la Infantes cercherà di carpire quante più informazioni possibili da Maria Fernandez (Sara Molina) sulla condotta “peccaminosa” di Manuel.

Il tutto mentre il cerchio si stringerà sempre più attorno a lei. In cerca di una via di redenzione, Abel metterà infatti in guardia Manuel e Jana sul conto di Jimena, asserendo che può essere molto pericolosa. E, per avvalorare la sua tesi, farà presente ai due che, qualche giorno prima, Jimena ha cercato di avvelenarlo offrendogli un tè corretto col cianuro. Bevanda che, fortunatamente, non ha bevuto poiché ha sentito l’odore del veleno e ha finto che fosse troppo calda per svignarsela prima che fosse troppo tardi… Seguici su Instagram.