La Promessa anticipazioni: Jimena sospetta che l’amante di Manuel sia…

Nelle prossime puntate italiane de La Promessa è in arrivo una grossa delusione per Jimena de los Infantes (Paula Losada). Quest’ultima scoprirà infatti nel peggiore dei modi che il marito Manuel de Lujan (Arturo Sancho) è innamorato di un’altra donna e comincerà a fare delle congetture sul nome della sua “nemica”. Tuttavia prenderà una vera e propria cantonata…

La Promessa, news: Manuel confessa la verità a Jimena

Come già sappiamo, tutto partirà nel bel mezzo di una colazione, durante la quale – appena ritornata a La Promessa – Jimena accuserà tutti i Lujan di non essersi mai preoccupati abbastanza del suo benessere e di averla trattata come una vera e propria reietta.

Stanco del modo di fare delle moglie, Manuel perderà definitivamente la pazienza e di fronte a diversi testimoni, Cruz (Eva Martin) e Alonso (Manuel Regueiro) dichiarerà a chiare lettere che non riesce ad accettare il loro matrimonio, imposto dalle convenzioni sociali, perché gli impedisce di mostrare alla luce del sole i sentimenti per la donna che davvero ama.

Un’ammissione che sarà una vera e propria doccia fredda per Jimena la quale, esattamente come Cruz, inizierà a pensare al nome della possibile amante di Manuel. Le sue indagini si riveleranno però del tutto sbagliate…

La Promessa, spoiler: Jimena pensa che l’amante di Manuel sia…

Dando l’impressione di stare per sprofondare nuovamente nella pazzia più totale, Jimena inizierà a pensare alla sua relazione con Manuel e arriverà alla conclusione che la donna che si è messa in mezzo nel loro matrimonio possa essere Blanca Palomar, l’amica fotografa di Lujan (ospite, diversi mesi prima, a La Promessa).

Ovviamente, appena Jimena menzionerà Blanca, Manuel negherà tutto quanto e continuerà a mantenere il riserbo sulla sua relazione extraconiugale per non mettere in difficoltà Jana Exposito (Ana Garces), la quale – esattamente come il marchesino – dovrà ascoltare i sospetti della Infantes sul conto della povera Palomar. Il peggio per Manuel dovrà però ancora venire…

La Promessa, trame: gli Infantes pongono delle condizioni a Manuel

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Jimena si metterà immediatamente in contatto con i genitori Josè Luis (Andres Blanco) e Mercedes (Laura Barba) e parlerà loro della confessione di Manuel sulla tresca extramatrimoniale avviata con la donna misteriosa. A quel punto, i duchi Infantes si presenteranno senza alcun preavviso a La Promessa e cercheranno di mettere Lujan di fronte alle sue responsabilità.

In pratica, José Luis e Mercedes pretenderanno che Manuel si trasferisca a Madrid con Jimena, dove entrambi potranno mantenere in piedi un matrimonio, almeno all’apparenza, senza dare troppo nell’occhio. Condizione che il marchesino non vorrà proprio saperne di accettare, dato che ciò comporterebbe dover rinunciare per sempre all’amore di Jana.

Come andrà a finire? Vi anticipiamo che la situazione si farà sempre più esplosiva e la follia di Jimena non tarderà a riemergere in maniera decisamente pericolosa…