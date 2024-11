La Promessa: Petra farà del male a Cruz? | Anticipazioni

L’avversione di Petra Arcos (Marga Martinez) nei riguardi della “padrona” Cruz Ezquerdo (Eva Martin) aumenterà sempre di più nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Ormai certa del fatto che sia stata la marchesa a dare il via all’incidente di caccia di Curro de la Mata (Xavi Lock) che è costato la vita al figlio Feliciano (Marcos Orengo), la domestica sembrerà sul punto di voler fare del male alla signora. Vediamo dunque come si arriverà a tale svolta…

La Promessa, news: Cruz sente Petra distante

Ignara del fatto che il conte Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda) fosse il padre di Feliciano, Cruz assisterà con estremo sgomento all’avvicinarsi dell’amico alla cognata Margarita (Cristina Fernandez). Proprio per questo, visto che non sospetterà minimamente che Ayala si è accordato con Petra per avvicinarsi sentimentalmente a Margarita e sottrarle il 25% de La Promessa, la Ezquerdo si sentirà in qualche modo presa in giro dalla Arcos nel momento in cui si accorgerà che la complicità tra Ignacio e la vedova di Fernando (Javier Collado) va oltre la semplice amicizia.

E così, anche quando Petra riuscirà a farle guadagnare tantissimo denaro avvisandola di una misteriosa valigetta ritrovata dal maggiordomo Romulo Baeza (Joacquin Climent), che come noi sappiamo appartiene a Vera Gonzalez (Angela Echaniz), Cruz deciderà di rimproverare la sua sottoposta…

La Promessa, spoiler: Petra sul punto di fare del male a Cruz

Indisposta perché, a suo dire, non ha sorvegliato abbastanza Ayala e Margarita fino al punto da capire che la loro sintonia stesse diventando “pericolosa”, Cruz farà presente a Petra che ultimamente è troppo distratta. E sottolineerà che non può sempre arrecare come scusa il fatto che è troppo affranta per la morte di Feliciano o, peggio ancora, distratta dal recente suicidio di Jimena de los Infantes (Paula Losada).

Parole che faranno entrare in collera Petra, la quale prenderà un fermacapelli da un comodino della marchesa e sembrerà sul punto di volerle fare del male. Fortunatamente, la situazione di forte pericolo si bloccherà quando, inaspettatamente, Cruz si scuserà con Petra e dirà che comprende il suo dolore, precisando che non dev’essere facile per lei ritornare ad una vita normale dopo quello che ha sofferto. Insomma, il dietrofront improvviso di Cruz farà calmare Petra, almeno per ora…

La Promessa, trame: Cruz preoccupata per una visita improvvisa

Occhio però ai successivi eventi della storyline, che non mancherà di riservare sorprese: in primis, dato che sarà sempre più critica circa la liaison nascente tra Margarita e il conte di Ayala, Cruz stupirà Ignacio con una scomoda richiesta. E, come se non bastasse, una visita improvvisa alla villa di una persona molto vicina al figlio Manuel de Lujan (Arturo Sancho) la farà stare immediatamente sull’attenti.

Proprio per questo la marchesa avrà nuovamente bisogno dell’aiuto di Petra, una volta la sua alleata numero uno. Ma Cruz potrà davvero fidarsi della Arcos? Seguici su Instagram.