Tempesta d’amore: Erik riconquista Yvonne con un incredibile gesto d’amore | Anticipazioni tedesche

Ci sono amori che sopravvivono a tutto, uscendo rafforzati da ogni prova. È sicuramente questo il caso del sentimento che lega Erik Vogt (Sven Waasner) e Yvonne Klee (Tanja Lanäus), due dei personaggi più amati di Tempesta d’amore. E nelle prossime stagioni della soap ne avremo ulteriore conferma… Ecco infatti cos’è accaduto negli episodi di Sturm der Liebe appena andati in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Yvonne scopre il bacio di Erik e Nicole

Se nelle puntate italiane di Tempesta d’amore Erik ed Yvonne appaiono più innamorati ed uniti che mai, nel corso della prossima stagione di Tempesta d’amore questa amatissima coppia attraverserà una gravissima crisi che sembrerà destinata a concludersi con una rottura definitiva. Fortunatamente, però, tutto si risolverà per il meglio.

Felicissimi e addirittura sposati, Erik ed Yvonne sembreranno a quel punto ormai inseparabili. Proprio allora, però, il destino porterà l’uomo ad avvicinarsi a Nicole Alves (Dionne Wudu), un personaggio che presto conosceremo anche in Italia.

Ebbene, benché entrambi siano impegnati (Nicole sarà infatti legata sentimentalmente a Michael), tra loro scatterà un bacio. E, come prevedibile, non ci vorrà molto prima che la verità venga alla luce…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Yvonne perdona Erik

Se Michael reagirà con inaspettata calma tanto da perdonare subito la fidanzata, per Yvonne il discorso sarà molto diverso. Profondamente ferita, la donna chiederà infatti la separazione dal marito ed a nulla serviranno i tentativi di quest’ultimo di farsi perdonare.

Per questa bellissima coppia sarà dunque la fine? Proprio quando ogni speranza sembrerà ormai sfumata, Erik capirà che l’unico modo per salvare il proprio matrimonio sarà far capire alla moglie di essere sinceramente innamorato di lei. E per farlo si ispirerà al suo migliore amico Gerry (Johannes Huth)!

Come ricorderete, quest’ultimo chiese a Shirin (Merve Cakir) di sposarlo scrivendo una dolce frase su dei cartelloni: un’idea che Erik “ruberà” per fare una romantica dichiarazione d’amore ad Yvonne! E a quel punto quest’ultima capirà che il sentimento che la lega al marito è più forte di tutto, decidendo di perdonare il compagno. Happy end in arrivo? Seguici su Instagram.