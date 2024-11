Tempesta d’amore: Leander trova una nuova testimone che può scagionarlo! | Anticipazioni italiane

La luce della speranza sta finalmente per riaccendersi per Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag)! A giorni di distanza dalla partenza dell’unica persona in grado di scagionarlo, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il giovane medico scoprirà infatti che esiste un’altra testimone… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gesine scompare

Da quel terribile giorno in cui Vroni (Selina Weseloh) è morta, nulla è stato più come prima. Oltre a spezzare il cuore di tutti al Furstenhof, la scomparsa prematura della giovane ha infatti causato la rovina di Leander!

Determinata a trovare un colpevole per la morte della sua “bambina”, Alexandra (Daniela Kiefer) non ha infatti esitato a corrompere un’infermiera – Gesine Winter (Eve Lamell) – pur di incastrare il giovane Saalfeld con una falsa accusa.

Dopo aver a lungo temuto di essere realmente colpevole, ormai da qualche settimana Leander ha però scoperto finalmente tutta la verità. Peccato solo che Gesine abbia lasciato la Germania poco prima di scagionarlo davanti al giudice…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Leander scopre che c’è un’altra testimone

Disperato, nei prossimi giorni il giovane Saalfeld si preparerà dunque ad affrontare un processo il cui esito sembra (purtroppo) già scritto. Proprio quando il ragazzo starà per perdere le speranze, però, Michael (Erich Altenkopf) lo aiuterà a ricordare un dettaglio molto importante: Gesine non è l’unica persona ad aver visto Vroni poco prima della sua morte!

Come forse ricorderete, la giovane Schwarzbach aveva infatti una compagna di stanza di nome Daniela Müller (Nadine Muller) che fu dimessa pochi istanti prima dell’inizio dell’emorragia che risultò poi fatale alla ragazzina.

Sarà così che – pieno di speranza – Leander contatterà Daniela nella speranza che quest’ultima possa finalmente scagionarlo dalle infamanti accuse che gli stanno rovinando la vita. Sarà la volta buona? Seguici su Instagram.