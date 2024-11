Tempesta d’amore: Max sorprende Imani con Leander! | Anticipazioni italiane

Non sembra esserci pace per Max Richter (Stefan Hartmann)! Proprio quando pensava di aver finalmente trovato la donna giusta dopo la separazione da Vanessa (Jeannine Gaspár), il fitness trainer riceverà infatti una brutta sorpresa dopo l’altra… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max e Imani divisi da malintesi

Fino a qualche settimana fa Max avrebbe dato qualunque cosa pur di tornare insieme a Vanessa e formare insieme a lei una famiglia. Ora, però, tutto è cambiato! Da quando ha conosciuto Imani Kariki (Belina Mohamed-Ali), il fitness trainer non ha infatti avuto occhi che per lei. Peccato solo che la sua amata non sembri affatto ricambiare i suoi sentimenti…

Complice una serie incredibile di disavventure, Richter ha infatti finito per causare alla bella imprenditrice africana un problema dietro l’altro. Non per questo, però, Max si arrenderà! Determinato a conquistare la donna dei suoi sogni, il ragazzo userà tutte le sue energie non solo per rimediare ai propri errori, ma anche per riavvicinarsi alla Kariki. Uno sforzo che sembrerà ripagarlo, tanto che Imani inizierà a trascorrere sempre più tempo con lui.

Ma i problemi saranno davvero finiti? Ebbene, la risposta è “no”! Proprio quando Max penserà di essere finalmente sulla buona strada per conquistare Imani, un nuovo malinteso rovinerà infatti tutto: dopo aver visto il fitness trainer insieme a Vanessa ed al piccolo Arthur, la Kariki si convincerà che Richter e la Sonnbichler siano una coppia! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max sospetta di Leander e Imani

Fortunatamente Max riuscirà a chiarire l’equivoco e ad avvicinarsi nuovamente alla sua amata, che apprezzerà il gran cuore del fitness trainer nell’accettare di formare una famiglia allargata insieme a Vanessa e Carolin (Katrin Anne Heß) per il bene del suo bambino.

Rincuorato e più ottimista che mai, il fitness trainer si getterà dunque anima e corpo nel tentativo di trovare aziende interessate alla startup di Imani, in modo da trattenere quest’ultima più a lungo a Bichlheim. Un’impresa apparentemente disperata che però avrà inaspettatamente successo!

Grazie a Max, infatti, Imani troverà un ottimo potenziale partner e deciderà dunque di prolungare il proprio soggiorno al Fürstenhof di altre due settimane. Al settimo cielo, il giovane Richter inizierà a sognare di essere finalmente vicino all'obiettivo, ma proprio allora per lui arriverà l'ennesima doccia fredda: tornando nel suo appartamento, sorprenderà Imani in biancheria intima mentre sta indossando una felpa di Leander (Marcel Zuschlag). E a quel punto Richter non avrà dubbi: i due hanno una relazione! Ma sarà davvero così?