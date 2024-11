Tempesta d’amore: Max rovina Imani… e la conquista! | Anticipazioni italiane

Ci sono amori baciati dalla fortuna e amori nati sotto una cattiva stella. Sembrerà appartenere alla seconda categoria il sentimento che lega Max Richter (Stefan Hartmann) alla bella Imani Kariki (Belina Mohamed-Ali). Nonostante i suoi sforzi, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il fitness trainer finirà infatti per allontanare sempre più da sé la sua amata. Poi, però, le cose cambieranno improvvisamente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max rovina Imani

Dopo aver lottato con tutte le sue forze per riconquistare Vanessa (Jeannine Gaspár), da ormai qualche settimana Max si è rassegnato di fronte al fatto che la sua ex non ama più lui, bensì Carolin (Katrin Anne Heß). Ed è stato proprio allora che il destino ha fatto sì che la strada del fitness trainer si incrociasse con quella di una bellissima sconosciuta: Imani Kariki!

Innamoratosi a prima vista, Max ha cercato in ogni modo di avvicinarsi alla donna dei suoi sogni, scoprendo che si tratta di una giovane imprenditrice africana molto amica di Eleni (Dorothée Neff) e Leander (Marcel Zuschlag). Purtroppo, però, tutto sembrerà remare contro di lui…

Nonostante i suoi sforzi di fare colpo, il giovane Richter finirà infatti per inanellare una gaffe dietro l’altra, tanto che la Kariki lo pregherà di starle lontana. Il peggio, però, deve ancora arrivare! Quando scoprirà che Vanessa sta per partorire, Max si precipiterà infatti in ospedale, finendo per urtare nella fretta la povera Imani. Ebbene, quest’ultima non solo si ritroverà con una spalla lussata, ma perderà anche un importantissimo appuntamento con un investitore della sua start up!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max riconquista Imani

La giovane imprenditrice si ritroverà così ad affrontare l’apparentemente inevitabile fallimento della sua azienda… e la colpa sarà tutta del suo fastidioso spasimante! Furiosa, la ragazza si preparerà dunque a sfogare sul fitness trainer tutta la propria frustrazione. Poi, però, qualcosa cambierà…

Quando Imani vedrà Max cullare dolcemente il suo primogenito Arthur, infatti, non solo capirà perché il giovanotto non si sia fermato dopo averla urtata, ma scoprirà anche il lato dolce del ragazzo. E non è finita qui!

Venuto a conoscenza della terribile situazione in cui ha involontariamente messo la sua amata, Richter si metterà immediatamente alla ricerca di un nuovo investitore per la startup della Kariki… e con successo!

Sarà così che Max non solo riuscirà a farsi perdonare da Imani, ma inizierà anche a far breccia nel cuore di quest’ultima. Un nuovo amore starà per nascere? Seguici su Instagram.