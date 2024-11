Tempesta d’amore: Noah capisce di amare ancora Valentina! E ora? | Anticipazioni italiane

Continua a regalarci colpi di scena il triangolo tra Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse), Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar) e Greta Bergmann (Laura Oswald)! Proprio quando la situazione sembrava essersi chiarita, infatti, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i giochi si riapriranno a sorpresa… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Valentina si dichiara a Noah

Dopo essere stato a lungo segretamente innamorato di Valentina, da ormai qualche settimana Noah sembra aver voltato pagina, iniziando una relazione con il suo grande amore di gioventù: Greta. Peccato solo che il ragazzo non abbia idea del fatto che nel frattempo la Saalfeld abbia cominciato a nutrire dei sentimenti per lui…

Sempre più rosa dalla gelosia, Valentina ha così iniziato ad avere degli atteggiamenti sempre più inspiegabili, arrivando a commettere un gesto sconsiderato nei confronti di Greta. Sconcertato, Noah chiuderà i rapporti con la giovane Saalfeld, che – a quel punto – non vedrà altra soluzione se non confessare al suo amato la vera ragione del proprio comportamento: si è innamorata di lui!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Noah ama ancora Valentina

Inutile dire che per Noah si tratterà di un vero e proprio shock: dopo aver sperato a lungo in un futuro insieme a Valentina, Schwarzbach non si sarebbe mai immaginato che quest’ultima ricambiasse i suoi sentimenti! E ben presto la sorpresa lascerà spazio ad un altro sentimento…

Se Valentina interpreterà la reazione attonita del suo amato come un chiaro segno del fatto che quest’ultimo non ha mai visto in lei niente più che un’amica, in realtà la dichiarazione della ragazza farà riaffiorare in Noah dei sentimenti mai svaniti.

Pur rifiutandosi di ammetterlo, Schwarzbach si renderà infatti conto di non avere mai smesso di amare Valentina. E a quel punto si troverà di fronte ad una difficile scelta…