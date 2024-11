Tempesta d’amore: Robert e Nicole, sarà guerra aperta! Ecco perché… | Anticipazioni italiane

Pensava di aver trovato la donna dei suoi sogni… e invece si ritroverà davanti una nemica! Stiamo parlando di Robert Saalfeld (Lorenzo Patané), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore farà la conoscenza della bellissima Nicole Alves (Dionne Wudu). Un incontro magico che si trasformerà presto in uno scontro senza esclusione di colpi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert stregato da Nicole

Con una serie incredibile di drammi sentimentali alle spalle, da tempo ormai Robert sembra aver perso la speranza di trovare una compagna per la vita. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, l’affascinante cuoco avrà un incontro che lo porterà a ricredersi…

Durante una visita al Caffè Liebling, Saalfeld si imbatterà infatti in un’affascinante sconosciuta da cui resterà letteralmente stregato. Peccato solo che quest’ultima se ne andrà prima che l’uomo possa chiederle il suo nome.

Letteralmente ossessionato da quella che ormai ritiene essere la donna dei suoi sogni, Robert finirà per incontrare più volte la sua amata nei giorni successivi. Ogni volta, però, lei sparirà improvvisamente senza lasciare tracce. Chi sarà dunque la misteriosa sconosciuta?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert contro Nicole

La verità emergerà poco dopo, quando Saalfeld si ritroverà faccia a faccia con la bella sconosciuta niente meno che nella hall del Fürstenhof. La sua gioia, però, durerà poco: la “donna dei suoi sogni” si rivelerà infatti essere Nicole Alves, persona di fiducia degli Schwarzbach, da cui è stata appena assunta come nuova governante dell’hotel!

Inutile dire che per Robert si tratterà di uno shock: se da una parte sarà felice all’idea di poter essere a stretto contatto con Nicole, dall’altra temerà che quest’ultima finisca per diventare una marionetta nelle mani degli Schwarzbach! Un’eventualità che è determinato ad impedire ad ogni costo.

Sarà così che Robert inizierà una guerra spietata contro Nicole, prima provando ad impedirne l'assunzione e poi ostacolandola nel suo nuovo lavoro. L'amore sarà dunque già sparito? Inutile dire che la risposta è "no"…