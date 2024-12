Beautiful, anticipazioni dal 16 al 21 dicembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da lunedì 16 a sabato 21 dicembre 2024

Thomas potrebbe essere accusato di non aver superato la sua ossessione per Hope e di averla manipolata, oltre a rischiare di illudersi di poter avere finalmente una storia con la donna che ha sempre amato. Nel frattempo, Ridge parla con Brooke e la ringrazia per essere andata a trovare Thomas e per non averlo colpevolizzato per quello che lui ritiene un episodio di poco conto che sarà sicuramente superato. Brooke però non ne è convinta, anche se al momento tace sul fatto di aver sorpreso la figlia a letto con Thomas. Hope e Liam hanno finalmente un confronto e lei confida al marito che la sua non è stata una semplice debolezza, ma è il frutto delle sue colpe matrimoniali, del fatto che è sempre corso da Steffy in qualunque occasione e afferma con forza di essere stanca di sentirsi una comparsa nella sua vita e di aver deciso di voltare pagina.

Hope ha capito di non poter più sopportare che il cuore del marito sia diviso tra lei e Steffy e tra due famiglie perché non vuole ripercorrere le orme della madre che tanto ha visto soffrire nel corso degli anni e che l’attrazione per Thomas è dovuta proprio al fatto che lei è inequivocabilmente l’unica donna che lui ama. Hope ha fatto preparare le carte per il divorzio e con un profondo senso di perdita, si tolgono le fedi nuziali, chiudendo un capitolo importante della loro vita.

In carcere, Sheila riceve la visita di Mike, che cerca di incoraggiarla in vista del suo imminente processo, giurandole che le sarà sempre accanto ed esortandola ad accettare la sua condizione di detenuta e soprattutto l’evidenza che mai potrà avere un posto nella vita di Finn e del nipotino Hayes. Sheila però ancora non dispera e con un sotterfugio fa in modo di ottenere una visita in carcere da parte di Finn in veste di suo medico curante. Finn raggiunge Sheila in carcere, come suo medico curante. Lei ha chiesto di essere visitata dal figlio e lui cerca di essere il più possibile professionale e distaccato. Ma la donna sa come far leva sulle debolezze dell’uomo, che ha sempre sofferto la mancanza della madre naturale. Hope intanto riceve la visita di Wyatt che chiede alla cognata senza mezzi termini che cosa le sia passato per la testa baciando Thomas.

Hope accusa Liam di aver sempre avuto un sentimento troppo forte nei confronti di Steffy e si dichiara stanca di essere messa costantemente in secondo piano. Nel frattempo, Liam e Steffy si incontrano a “Il Giardino”. Steffy è sconvolta dalla notizia che Hope abbia fatto preparare i documenti per il divorzio da Liam e che entrambi le abbiano firmate mettendo fine alla loro unione che sembrava inossidabile. In ogni caso lui trova il modo di scusarsi e di rassicurarla dichiarando di considerare i baci che le ha dato un errore che non si ripeterà più, perché lui ha molto rispetto per il suo matrimonio con Finn.

Steffy ribadisce il suo amore per il marito e sostiene che l’unica circostanza che potrebbe allontanarli sarebbe un riavvicinamento di Finn alla madre naturale, cosa che però lei esclude, certa che dopo quello che Sheila ha fatto alla loro famiglia lui non la guarderà mai più in faccia. Non può immaginare che proprio in quel momento, in carcere, Finn, abbracciato dalla madre, sta dichiarando di aver sempre sentito la mancanza della stretta materna.

È il giorno in cui Sheila Carter si presenta davanti al giudice, per subire il processo e sapere finalmente se sarà condannata o meno al carcere a vita per omicidio. A “Il Giardino”, Brooke, Eric e Deacon aspettano notizie da Ridge ricordando i momenti devastanti in cui Sheila tentò di uccidere Steffy e Finn.

Sicuri dell’imminente condanna di Sheila, Brooke, Deacon e Ridge ripensano a quanto lei, per anni, abbia terrorizzato le loro famiglie. Una grande parte dei Forrester e degli Spencer partecipa all’udienza. Arriva anche Liam con grande disappunto di Finn. Ora che il matrimonio di Hope e Liam è finito, Finn teme infatti che Liam accarezzi l’idea di tornare con Steffy e lo mette in guardia. Ma Liam sostiene di avere tutto il diritto di partecipare a un momento così importante per la madre di sua figlia Kelly. All’udienza, tutti restano sbalorditi quando il giudice, pur a malincuore, afferma di non poter accettare come valide le prove della confessione di Sheila a Bill per omicidio di primo grado, perché la confessione è stata ottenuta con metodi ritenuti illegali.

Sheila, tra lo sdegno e la rabbia di tutti e con suo stesso immenso stupore, viene rilasciata. Non visto, Finn la raggiunge in corridoio e ricambia l’abbraccio con cui lei, felice, lo avvolge. Nell’ufficio del giudice, dopo la sentenza, tutti sono sconvolti e chiedono spiegazioni. Il giudice conferma a malincuore di aver dovuto ordinare la scarcerazione di Sheila perché la sua confessione è stata ottenuta illegalmente. Finn si è allontanato dalla stanza per incontrare Sheila nel corridoio. I due si abbracciano a lungo, senza accorgersi di essere osservati da Liam, che riprende la scena con il cellulare.

Alla Forrester, ignari di ciò che è accaduto, Brooke e R.J. parlano di Sheila e sono entrambi fiduciosi che tutto finirà nel migliore dei modi, tanto che pensano di organizzare dei festeggiamenti per la sua condanna. Sheila, prima di uscire di prigione, va a salutare Mike che pensa sia stata condannata. Quando Sheila gli svela la verità. Mike è contento per lei, ma allo stesso tempo rattristato perché lui deve invece rimanere in prigione. Sheila gli dice che farà di tutto per riprendere il suo posto nella vita di Finn e Hayes. Steffy, tornata a casa, si precipita ad organizzare il potenziamento della sorveglianza, disponendo guardie del corpo per se stessa, Finn e i bambini. Seguici su Instagram.