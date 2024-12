Endless Love anticipazioni: Emir rapisce Kemal il giorno delle nozze con Nihan

Pericolo in agguato nel giorno più felice per Nihan Sezin (Neslihan Atagül) e Kemal Soydere (Burak Ozcivit). Nel corso delle puntate finali di Endless Love, Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) riuscirà infatti a rapire Kemal a poche ore di distanza dal matrimonio con Nihan. Vediamo dunque che cosa succederà…

Endless Love, news: Emir costretto a concedere il divorzio a Nihan

Come vi abbiamo già segnalato, Emir cederà al ricatto di Kemal e concederà il divorzio a Nihan per evitare che la Holding Kozcuoğlu finisca in bancarotta in seguito ai diversi illeciti commessi dal padre Galip (Burak Sergen), ormai in prigione per il tentato omicidio di Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor). Tuttavia, fin da subito, il darkman della dizi darà l’impressione di non essersi affatto arreso e, come prima cosa, contrarrà matrimonio con Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse), in attesa di un figlio da lui.

Subito dopo, Emir aiuterà la sorella Asu (Melisa Asli Pamuk) a fuggire dalla clinica psichiatrica e le chiederà di uccidere Leyla, ossia l’unica persona che, una volta fatta fuori, potrebbe far desistere Nihan e Kemal dai loro propositi nuziali. Tale piano non andrà però esattamente come Emir aveva previsto: contravvenendo al suo ordine, Asu cercherà infatti di sbarazzarsi di Nihan, ma fortunatamente verrà fermata da Leyla. E così quest’ultima, nonostante la “legittima difesa”, verrà arrestata in attesa di chiarire la propria posizione…

Endless Love, trame: arriva il giorno del matrimonio di Nihan e Kemal

Appena apprenderanno che Leyla dovrà stare in carcere più di quanto speravano, Nihan e Kemal decideranno comunque di andare avanti con le loro nozze, esattamente come la donna avrà detto loro di fare. E così, dato che non sarà riuscito a sabotare l’unione, Emir penserà di ricorrere ad una soluzione estrema: rapire e uccidere Kemal a poche ore di distanza dal lieto evento.

Per farlo, ovviamente, Kozcuoğlu si avvarrà dell’aiuto dei suoi uomini e vorrà trovare un posto sicuro nel quale compiere il misfatto. E così la scelta ricadrà su un vecchio ospedale, dove è ancora funzionante una camera iperbarica. Insomma, Emir vorrà rinchiudere Kemal là dentro per togliergli pian piano l’ossigeno e farlo morire soffocato.

Endless Love, spoiler: Emir rapisce Kemal

E così, quando Nihan sarà già sulla spiaggia, vestita da sposa, per contrarre matrimonio con Kemal, Emir e i suoi uomini entreranno furtivamente nella barberia di Hüseyin (Orhan Güner), che in quel momento starà sistemando la barba al figlio per renderlo “presentabile” all’altare. Gli scagnozzi di Emir narcotizzeranno dunque Hüseyin, lasciandolo nell’attività commerciale, e porteranno via con loro Kemal, che poi verrà rinchiuso nella camera iperbarica.

Tutto sembrerà dunque remare contro Kemal, almeno finché Zeynep non avrà un’illuminazione: rintracciata da Zehir (Ugur Aslan), la Soydere ricorderà che, quella stessa mattina, aveva chiesto a Eda (Ece Yaşar) di seguire Mehmet (Oral Özer), il nuovo capo della sicurezza di Emir, restando piuttosto stranita nell’apprendere che si era recato in un ospedale abbandonato.

Zeynep riuscirà dunque ad unire tutti i tasselli del puzzle e comprenderà che Emir ha portato lì proprio Kemal. Un’intuizione che si rivelerà fondamentale, dato che Zeynep e Zehir riusciranno ad arrivare sul posto e ad estrarre Kemal dalla camera iperbarica prima che sia troppo tardi.

E il primo pensiero di Kemal, una volta che riprenderà conoscenza, sarà quello di raggiungere Nihan e diventare, finalmente, suo marito. Ma il matrimonio andrà in porto oppure succederà dell’altro? Occhio perché, ovviamente, Emir si renderà presto conto del fatto che il suo piano omicida è miseramente fallito. E ne avrà un altro di riserva da mettere in moto… Seguici su Instagram.