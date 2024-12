Endless Love: Nihan e Kemal finalmente sposi! | Anticipazioni

L’amore vero, alla fine, vince sempre nonostante i molteplici inganni. Dopo tante tragedie, Kemal Soydere (Burak Ozcivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül) riusciranno infatti a sposarsi nel corso degli episodi finali di Endless Love. Una cerimonia romantica, in riva al mare, nella quale non mancheranno anche alcuni imprevisti…

Endless Love, news: Emir rapisce Kemal il giorno del matrimonio con Nihan

Innanzitutto, prima di pronunciare i voti nuziali, Kemal dovrà guardarsi le spalle dal perfido Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu). Costretto a concedere il divorzio a Nihan per evitare di far finire in bancarotta la holding a causa degli affari illeciti commessi dal padre Galip (Burak Sergen), Emir riuscirà a rapire Kemal a poche ore dalla sue nozze con Nihan.

L’obiettivo del cattivone della dizi sarà quello di assassinare Soydere. Proprio per questo, contando sul suo uomo di fiducia, Emir porterà Kemal in un ospedale abbandonato e lo rinchiuderà, da incosciente, all’interno di una camera iperbarica per togliergli pian piano l’ossigeno e farlo morire soffocato. Un piano che non riuscirà grazie all’intervento di Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse), che intercetterà i piani del novello marito e riuscirà ad arrivare sul posto con Zehir (Ugur Aslan), salvando Kemal prima che sia troppo tardi.

Endless Love, spoiler: Nihan e Kemal finalmente marito e moglie

Non appena riprenderà conoscenza, Kemal vorrà raggiungere in fretta e furia Nihan e gli invitati sulla spiaggia per celebrare, finalmente, il loro tanto desiderato matrimonio. Si tratterà di una cerimonia molto romantica, che avverrà alla presenza di tutti gli amici più cari per la coppia, a partire da Ayhan (Kerem Alisik) e Zehir, scelti > come loro testimoni.

Felice e speranzosi per il loro futuro, seppur consapevoli del fatto che dovranno comunque continuare a stare in allerta per eventuali rappresaglie di Emir, Nihan e Kemal celebreranno dunque il loro amore e finalmente saranno marito e moglie. Occhio però ad un piccolo momento di tensione…

Endless Love, trame: l’uomo di Emir cerca di fare del male a Kemal

Appena scoprirà che Kemal è stato tratto in salvo dalla camera iperbarica, Emir dirà al suo scagnozzo di passare al piano b per eliminare definitivamente Kemal. In pratica, l’uomo di fiducia di Kozcuoğlu riuscirà ad infiltrarsi alla festa in spiaggia con indosso un giubbotto pieno zeppo di diversi coltelli. Fortunatamente, Ayhan e Zehir si renderanno conto del pericolo imminente e chiuderanno l’aguzzino in un capanno abbandonato, dal quale riuscirà però a fuggire innescando altri attimi di forte tensione.

A sorpresa, Emir ritirerà però l’ordine di uccidere Kemal all’ultimo minuto. E tutto sarà collegato ad una “tragedia” della quale vi parleremo nel nostro prossimo post… Seguici su Instagram.