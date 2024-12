Endless Love: Zeynep cerca di portare in salvo Deniz ma… | Anticipazioni

Il sequestro della piccola Deniz sarà uno degli ultimi drammatici avvenimenti di Endless Love. Tuttavia, la bambina non si troverà da sola tra le grinfie del perfido Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu). Con lei ci sarà anche la zia Zeynep Soydere (Filiz Küçükköse), che si troverà a rischiare la sua stessa vita quando tenterà di salvarla…

Endless Love, news: Nihan e Kemal finalmente marito e moglie

Tutto partirà quando, minacciando di portare alla luce tutti i traffici illegali che ha compiuto Galip (Burak Sergen), Kemal (Burak Ozcivit) costringerà Emir a concedere il divorzio a Nihan Sezin (Neslihan Atagül). A quel punto, nonostante i vari tentativi di sabotare il matrimonio, compreso rapire lo sposo poche ore prima per rinchiuderlo in una camera iperbarica con l’intenzione di ucciderlo, Emir dovrà rassegnarsi all’idea di aver perso la donna dalla quale è ossessionato.

Kemal e Nihan riusciranno infatti a diventare marito e moglie e, come se non bastasse, lo stesso Soydere potrà riconoscere finalmente Deniz come la sua legittima erede. Sconfitte che non faranno altro che fare aumentare l’odio che Emir sente nei riguardi di Kemal. E la vendetta del cattivone comincerà dal momento in cui inscenerà la sua latitanza, facendo pensare a tutti quanti che sia fuggito all’estero…

Endless Love, trame: Emir rapisce Deniz e Zeynep

E così, convinti che Emir sia ormai lontano, Kemal e Nihan decideranno di trascorrere una serata da soli al cinema e chiederanno a Zeynep – ancora in via di ripresa dopo aver perso il bambino che aspettava da Kozcuoğlu – di occuparsi della piccola Deniz. Proprio in quel lasso di tempo, Emir darà così il via alla sua vendetta: si introdurrà nella casa dei novelli sposi, narcotizzerà Zeynep e la porterà via da lì insieme a Deniz. E Kemal e Nihan apprenderanno quanto starà succedendo dallo schermo del cinema, visto che Kozcuoğlu si farà riprendere in diretta ed annuncerà loro che sarà lui a decidere come finisce la storia.

Spaventato dalla possibilità che Emir faccia davvero del male alla sorella o, peggio ancora, a Deniz, Kemal deciderà di non assecondare la richiesta del proprio antagonista e, contravvenendo a quanto espressamente richiesto, avviserà Hakan (Erhan Alpay) e coinvolgerà la polizia nelle ricerche.

Soprattutto perché sarà inconsapevole del fatto che il folle Emir si è nascosto, con Zeynep e Deniz, a pochi metri di distanza dalla sua casa…

Endless Love, spoiler: Zeynep cerca di portare in salvo Deniz ma…

Una situazione di forte pericolo che darà modo a Zeynep di comprendere che il neo marito ha ormai perso completamente la testa. Decisa a non fare più del male a Kemal, Zeynep approfitterà dunque di un malore di Emir, che non riuscirà più a muoversi a causa di un forte dolore alle gambe, per prendere le chiavi della sua “cella” – invece delle medicine dell’uomo – e tentare di scappare portando in salvo Deniz.

Purtroppo, la fuga di Zeynep durerà una manciata di secondi: gli uomini di Emir intercetteranno subito il suo tentativo di fuga e la riporteranno all’interno dell’abitazione con Deniz.

Una scelta d’istinto che si rivelerà potenzialmente letale per Zeynep, visto che Emir sottolineerà che da quell’istante in avanti è diventata una sua nemica. Parole che, nel giro di qualche ore, si tramuteranno in un vero e proprio pericolo di morte… Seguici su Instagram.