La Promessa anticipazioni: Ayala vuole accelerare il matrimonio con Margarita ma…

Il salto temporale di qualche mese a La Promessa non sembrerà intaccare particolarmente la “strana” coppia formata da Margarita Llophis (Cristina Fernandez) e dal conte Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda). Tuttavia, nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela, l’uomo cercherà di accelerare ad ogni costo il suo matrimonio con la vedova de Lujan, anche se dovrà fare i conti con un grande problema…

La Promessa, news: Ayala e Margarita, tutto procede a gonfie vele?

C’è da dire che Cruz Ezquerdo (Eva Martin) non sembrerà interessarsi più alla liaison di Ignacio, poiché i suoi pensieri saranno concentrati sul figlio Manuel (Arturo Sancho), ancora in guerra con Curro de la Mata (Xavi Lock), e sulla figliastra Catalina (Carmen Asecas), che vorrà spedire in manicomio con la complicità di Lorenzo (Guillermo Serrano). In questo quadro generale, Ayala avrà ancora come obiettivo principale quello di sposare Margarita.

Tale proposito – almeno in apparenza – verrà portato avanti da Ignacio per vendicare la morte del figlio Feliciano (Marcos Orengo) della quale Cruz è responsabile, anche se l’uomo non potrà più contare sulla cieca fiducia di Petra Arcos (Marga Martinez). Quest’ultima, ormai diventata la governante de La Promessa a discapito di Pia Adarre (Maria Castro), non si fiderà più di Ayala. Per questo, i telespettatori assisteranno ad un furente scambio di battute tra di loro…

La Promessa, trame: Petra non si fida più di Ayala

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che, col trascorrere dei mesi, Petra si sarà sempre più convinta del fatto che Ignacio abbia cominciato a corteggiare Margarita non solo per motivi di vendetta, ma perché in fondo è attratto da lei. Non a caso, pur essendo certa del fatto che Ayala voglia sposarla per entrare in possesso del 25% de La Promessa, la Arcos non mancherà di sottolineare all’uomo che non si fida più di lui e rimarcherà di essersi sentita presa in giro.

Un dialogo, abbastanza complicato, che Petra utilizzerà anche per prendere in giro Ayala, tant’è che non mancherà di sottolineare che, nonostante il suo atteggiamento apparentemente ineccepibile, Margarita non ha formalizzato ufficialmente la loro relazione: una “ramanzina” che spingerà Ignacio ad accelerare i tempi…

La Promessa, spoiler: Ayala vuole sposare Margarita il prima possibile ma…

E così, anche per evitare nuove prese in giro da parte di Petra, Ayala ricorderà a Margarita che, diverso tempo prima, le ha regalato un anello. Premessa che gli servirà per chiederle quando, finalmente, potranno formalizzare la loro unione e diventare, agli occhi di tutti quanti, marito e moglie.

Si tratta però di un discorso che lo metterà, purtroppo per lui, di fronte ad un vero e proprio rifiuto: ancora una volta, Margarita sosterrà che deve avere pazienza perché non accetterà di sposarlo finché la figlia Martina (Amparo Pinero) non avrà accettato la loro unione. Tali parole spingeranno il nervoso Ayala a puntualizzare che allora, molto probabilmente, non si sposeranno mai, visto che la ragazza non ha mai fatto un passo nei suoi confronti.

Da un lato Margarita nutrirà però ancora una speranza, dall’altro Ayala sarà certo della sua teoria e, proprio per questo, negli episodi successivi darà il via ad una vera e propria “guerra” per sbarazzarsi di Martina. E non mancheranno diversi colpi di scena… Seguici su Instagram.