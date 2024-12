La Promessa anticipazioni: Manuel parte in guerra insieme a Curro! Ecco perché

Non sarà soltanto Curro de la Mata (Xavi Lock) a partire per la guerra in Europa nelle prossime puntate italiane de La Promessa. A sorpresa, anche il marchesino Manuel de Lujan (Arturo Sancho) deciderà di partire come volontario, anche se il suo scopo sarà differente da quello del “cugino”.

La Promessa, news: Curro vuole partire in guerra

Come abbiamo potuto raccontarvi in precedenza, Curro deciderà di arruolarsi sia per mettere distanza tra lui e Martina (Amparo Pinero), il cui rapporto sarà ormai compromesso, sia per nobilitare il titolo di barone di Linaja ereditato dal defunto nonno Juan. Una scelta, quella del ragazzo, che non troverà il beneplacito di Alonso (Manuel Regueiro), il quale temerà che non faccia più ritorno a casa, e di Jana Exposito (Ana Garces), spaventata all’idea di perdere per sempre il fratello appena ritrovato.

Tuttavia c’è anche chi festeggerà, come gli spietati Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e Lorenzo (Guillermo Serrano), i quali spereranno che il ragazzo venga ucciso al fronte e non rappresenti più per loro un problema. Tuttavia, a dare uno scossone all’intera faccenda ci penserà Martina con una richiesta specifica al cugino Manuel…

La Promessa, trame: Martina e la richiesta a Manuel

Dato che ogni tentativo da parte sua di convincere Curro a non partire in guerra risulterà vano, Martina supplicherà Manuel di parlare da uomo a uomo con il parente per spingerlo a ritornare sui suoi passi e a non arruolarsi. Un’iniziativa che il marchesino de Lujan prenderà favorevolmente, tant’è che cercherà a più riprese di parlare con Curro, ma in tutte queste circostanze capirà che il giovane barone è intenzionato a portare avanti la sua scelta, anche se ciò potrebbe portarlo a morire.

Non a caso, colpito dal modo con il quale Curro è disposto a sacrificarsi per proteggere i più deboli (anche se la Spagna non è direttamente coinvolta nella guerra), Manuel arriverà ad una consapevolezza: se davvero vuole proteggere il parenteed evitargli morte certa sul campo di battaglia, data la sua inesperienza con le armi, deve stare al suo fianco!

La Promessa, spoiler: Manuel parte in guerra insieme a Curro

Per tale ragione, Manuel lascerà credere a Curro di aver compreso i suoi ideali e gli chiederà se ci sia ancora posto per arruolarsi. Alla risposta favorevole di De La Mata, Manuel metterà dunque al corrente Jana della sua scelta, spiegandole le sue reali motivazioni, e le giurerà che tornerà sano e salvo dal fronte per sposarla, proprio come le ha chiesto qualche giorno prima al culmine di una romantica richiesta di matrimonio.

Una partenza per il fronte che Manuel nasconderà a tutti gli altri, i quali scopriranno che è partito con Curro soltanto a cose fatte e attraverso una lettera, che lascerà Cruz sgomenta e in preda al panico più totale. L’arruolamento a sorpresa, peraltro, trasporterà i telespettatori in un piccolo salto temporale, dove diverse dinamiche a La Promessa saranno ormai cambiate.

Il tutto mentre Manuel e Curro staranno combattendo, ormai da diversi mesi, rischiando la vita tutti i giorni…