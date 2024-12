La Promessa anticipazioni: Cruz vuole mandare Catalina in manicomio!

Anche se sarà depressa per il figlio Manuel de Lujan (Arturo Sancho) arruolato come volontario nella guerra in Europa, Cruz Ezquerdo (Eva Martin) continuerà a covare un certo rancore nei riguardi della figliastra Catalina (Carmen Asecas). Non a caso, nelle prossime puntate italiane de La Promessa, la dark lady si porrà un nuovo obiettivo: spedire la ragazza in un manicomio. E per farlo, cercherà di avvalersi dell’aiuto del cognato Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano)…

La Promessa, news: Catalina isolata da tutti quanti

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi in precedenza, Manuel deciderà di arruolarsi per proteggere Curro (Xavi Lock), il quale prenderà la decisione di andare a combattere in guerra. Passati alcuni mesi, grazie ad un salto temporale nella narrazione delle storie, il pubblico ritroverà quindi Catalina in profonda crisi a causa della fine della sua relazione con Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina), ormai lontano dalla tenuta.

Per evitare di avere qualsiasi tipo di contatto con Cruz, con la quale c’è l’avrà a morte per averle sottratto la gestione del commercio di marmellate, Catalina avrà scelto di isolarsi nell’hangar del fratello Manuel, trasformandolo in una sorta di mini appartamento. E lì non vorrà ricevere alcun tipo di visita…

La Promessa, spoiler: Cruz vuole rinchiudere Catalina in un manicomio

La faccenda, già di per sé complicata, avrà dei nuovi sviluppi nel momento in cui Cruz, pur non sapendo se sia ancora vivo oppure no, data la mancanza di notizie dal fronte, deciderà di organizzare una cena nel giorno del compleanno di Manuel. La Ezquerdo esigerà che all’evento partecipi anche Catalina, tant’è che inviterà caldamente il marito Alonso (Manuel Regueiro) a fare l’impossibile affinché accetti di presenziare.

Nonostante l’intervento di Alonso e quello, successivo, della zia Margarita (Cristina Fernandez), Catalina non ne vorrà proprio sapere di tornare nella zona nobile de La Promessa e non si presenterà alla cena. Rifiuto che farà andare su tutte le furie Cruz.

Quest’ultima, il mattino successivo, chiederà infatti al cognato Lorenzo – appena ritornato nella tenuta dopo essere stato cacciato da Alonso mesi prima – di muovere le sue conoscenze per facilitare l’ingresso di Catalina in un manicomio, proprio come ha fatto in passato con la moglie Eugenia. A tale richiesta Lorenzo cercherà di opporsi, salvo poi dare il suo assenso appena Cruz gli ricorderà che conosce diversi scheletri del suo armadio che potrebbero metterlo in difficoltà.

La Promessa, trame: Romulo cerca di mediare con Catalina ma…

Tuttavia possiamo anticiparvi che, fortunatamente, la conversazione verrà ascoltata dal maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent), che entrerà immediatamente in protezione di Catalina e vorrà evitare che venga spedita in sanatorio senza alcuna ragione valida.

Per questo, dopo essersi confrontato con Alonso (pur non svelandogli quali sono le intenzioni di Cruz), Romulo andrà da Catalina e cercherà di convincerla a “tornare” a casa, puntando sul fatto che il padre è completamente da solo ed in balia di Cruz da quando Manuel e Curro sono partiti al fronte.

Tali parole, anche in questo caso, non convinceranno Catalina, ferma nel ribadire che tornerà a La Promessa solo quando Cruz si scuserà con lei per ciò che le ha fatto…