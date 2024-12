La Promessa anticipazioni: Cruz tiene sotto scacco Pelayo, ecco perché

Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, la situazione si farà sempre più tesa per Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina). L’uomo dovrà infatti cercare di riconquistare con ogni mezzo la fiducia di Catalina de Lujan (Carmen Asecas), ma al tempo stesso dovrà arginare pure l’ennesima interferenza della spietata Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Cerchiamo quindi di capire meglio cosa succederà…

La Promessa, news: Catalina rimanda le nozze con Pelayo

La storyline si delineerà quando, scoperto il traffico illegale di armi avviato alle sue spalle con la collaborazione di Mister Cavendish e del nuovo socio Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano), Catalina si sentirà profondamente tradita da Pelayo e, durante una cena con i suoi familiari, comunicherà che le sue nozze con l’uomo sono rimandate a data da destinarsi.

Una decisione di impulso, presa senza consultarsi prima col fidanzato, che ovviamente getterà nello sconforto più totale Pelayo, il quale non demorderà e si porrà come obiettivo quello di far capire a Catalina che, nonostante l’inganno iniziale, si è davvero innamorato di lei. Non a caso, dato che la donna non lo inviterà ad andare via, Pelayo si tratterà a La Promessa. Circostanza che creerà i presupposti per un dialogo abbastanza infuocato tra il conte di Anil e Alonso (Manuel Regueiro)…

La Promessa, trame: Alonso furioso con Pelayo

Eh sì: ormai in cerca di redenzione completa agli occhi di Catalina, Pelayo ammetterà la sua colpa nel traffico illegali di armi anche di fronte allo stesso Alonso, che – inviperito dal pensiero che il nome de La Promessa sia stato utilizzato per un affare proibito dalla legge – se la prenderà con il “futuro genero” e gli dirà che deve lasciare immediatamente la tenuta.

Inaspettatamente a intercedere in favore di Pelayo sarà Catalina, che farà comprendere ad Alonso che il ragazzo si trova ancora lì, tra le loro mura, perché nonostante tutto non ha mai smesso di amarlo e deve ancora capire se esiste per loro una possibilità di andare avanti. Grazie a ciò, Pelayo potrà quindi trattenersi ancora a La Promessa, ma dovrà guardarsi le spalle dalla solita Cruz…

La Promessa, spoiler: Cruz tiene sotto scacco Pelayo

Possiamo infatti anticiparvi che, scoperto il grande imbroglio legato alla vendita di armi, Cruz deciderà di tenere sotto scacco Pelayo ed esigerà che gli dia tutti gli introiti legati all’attività se non vuole che spifferi a Catalina che si è recato nella villa, su suo invito, con l’esplicito obiettivo di farla innamorare di sé e portarla via da lì, proprio come avevano preventivato nel loro iniziale accordo.

Un rischio davvero grosso per Gomez de la Serna, il quale si piegherà all’ennesimo ricatto di Cruz e le consegnerà il denaro. Questo basterà però a frenare la dark lady?

In realtà, nel bel mezzo di un aspro litigio, la Ezquerdo sottolineerà a Pelayo che gli conviene riconquistare quanto prima Catalina perché tanto, prima o poi, ogni bugia salta fuori. Un’altra minaccia, per niente velata, che farà preoccupare ancora di più Pelayo… Seguici su Instagram.