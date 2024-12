La Promessa anticipazioni: il ritorno di Gregorio!

Il salto temporale di qualche mese, in onda nelle prossime puntate italiane de La Promessa, non sarà affatto favorevole per Pia Adarre (Maria Castro): dopo essere stata relegata al ruolo di sguattera, in favore di Petra Arcos (Marga Martinez) che diventerà la nuova governante, la donna dovrà fare i conti anche con il ritorno improvviso del marito Gregorio Castillo (Bruno Lastra). Una presenza, quella dell’ex maggiordomo, che innescherà una profonda angoscia nella povera Adarre…

La Promessa, news: ecco come Petra diventerà la nuova governante

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi in precedenza, Petra ricatterà Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e si dirà disposta a rivelare la sua colpevolezza nella morte del figliastro Tomas se non le darà ciò che merita e la promuoverà al ruolo di governante. A quel punto, senza dare una spiegazione plausibile, Cruz destituirà Pia dal suo incarico: un demansionamento che la Adarre non potrà rifiutare poiché, in caso contrario, rinuncerebbe alla rendita mensile che la Ezquerdo le passa per il mantenimento del figlioletto Diego.

Così, mentre Petra metterà in atto un vero e proprio regno del terrore tra i dipendenti della tenuta, Pia si abituerà con fatica a svolgere i lavori più umili. Una scelta, quella di Cruz, che non troverà il beneplacito di Alonso de Lujan (Manuel Regueiro), il quale nei mesi successivi domanderà senza successo alla moglie come mai abbia declassato la Adarre.

La Promessa, spoiler: il ritorno di Gregorio

Nel bel mezzo di una giornata di lavoro come tante altre, Salvador Romea (Mario Garcia) tornerà dunque a La Promessa piuttosto spaventato e, di fronte agli attoniti Candela (Teresa Quintero) e Ricardo Pellicer (Carlos de Austria), confesserà di aver visto Gregorio Castillo vagare nei dintorni dell’abitazione.

Dalle poche parole del valletto, Candela intuirà dunque che Gregorio è uscito dal carcere (dove era stato rinchiuso per aver avvelenato Pia con la cicuta, in modo da procurarle un aborto ed evitare che il piccolo Diego nascesse). Si tratterà di una situazione molto delicata, che spaventerà tantissimo la Adarre non appena verrà messa al corrente del fatto che il marito, purtroppo, è stato rimesso in libertà.

La Promessa, trame: Romulo caccia Gregorio dalla tenuta

Ma Gregorio avrà il coraggio di entrare a La Promessa o continuerà a vagare senza meta nei suoi dintorni? Purtroppo per Pia, Castillo entrerà nella zona della servitù e dirà a Romulo Baeza (Joaquin Climent) di avere completamente scontato la sua pena e di essere ritornato per portare con sé la moglie e il figlio.

Dopo avergli ricordato che ha perso ogni diritto sulla sua “famiglia” quando ha tentato di uccidere la sua stessa moglie, Romulo inviterà gentilmente Gregorio ad andarsene, sottolineando che per vedere Pia dovrà prima passare sul suo cadavere.

A tale invito, almeno per il momento, Gregorio sceglierà di andare via senza opporre alcun tipo di resistenza, ma sarà abbastanza chiaro che non avrà per nulla rinunciato all'idea di avere ancora una volta a che fare con Pia e con Diego, che non ha mai conosciuto. E con queste premesse prenderà il via una storyline che intratterrà i telespettatori della telenovela per diverse settimane…