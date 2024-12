La Promessa: Manuel chiede a Jana di sposarlo! | Anticipazioni

Svolta decisiva in arrivo nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Accantonati i sensi di colpa per la morte della moglie Jimena de los Infantes (Paula Losada), Manuel de Lujan (Arturo Sancho) sarà deciso a vivere appieno l’amore che sente per Jana Exposito (Ana Garces) e, con in mano un prezioso anello, le chiederà con successo di diventare sua moglie. Vediamo dunque in che modo avrà luogo la proposta nuziale…

La Promessa, news: Manuel e Jana scossi dalla morte di Jimena

Jimena si butterà giù dalla balaustra principale della tenuta al termine di un aspro litigio con tutti i familiari, durante il quale ammetterà di aver inscenato la sua gravidanza con l’obiettivo di tenere legato a sé Manuel, un uomo che non le ha mai dimostrato un briciolo d’amore. Nonostante i tempestivi soccorsi del dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara), la Infantes riuscirà a sopravvivere per un paio d’ore prima di esalare il suo ultimo respiro.

Il suicidio di Jimena innescherà dei profondi sensi di colpa sia in Manuel e sia in Jana. Il marchesino infatti non si capaciterà di come non si sia mai reso conto dell’evidente pazzia della consorte; la seconda invece cadrà nello sconforto più totale quando, prima di lasciare La Promessa, Abel la metterà al corrente del fatto che, tramite alcuni scatti, Jimena aveva scoperto che fosse lei l’amante misteriosa di Manuel che tanto stava cercando nei suoi ultimi giorni di vita.

La Promessa, trame: Manuel e Jana si rappacificano grazie a Blanca

Tra i due protagonisti della telenovela, inevitabilmente, si verrà quindi a creare una profonda distanza, che sembrerà arrivare ad un punto di non ritorno. Almeno finché Blanca Palomar (Paula Jornet), arrivata a La Promessa per aiutare Manuel nei difficili giorni di lutto, non ci metterà lo zampino e farà in modo che Lujan e la Exposito ricordino il grande amore che li lega, capace di andare anche oltre le convenzioni sociali.

Ormai certo del fatto che Jana sia la donna della sua vita, Manuel non vorrà più sprecare nemmeno un minuto e approfitterà di ogni ritaglio di tempo per andare dalla domestica ed esprimerle concretamente il suo amore. Un sentimento che sfocerà presto nella sopracitata proposta nuziale…

La Promessa, spoiler: Manuel chiede a Jana di sposarlo

Eh sì: dopo aver fatto presente alla madre Cruz Ezquerdo (Eva Martin) che è ormai un uomo libero e nessuno potrà più impedirgli di prendere le proprie decisioni in completa autonomia, Manuel si sfilerà dal dito la fede nuziale e, nei giorni successivi, sorprenderà Jana inginocchiandosi ai suoi piedi e chiedendole ufficialmente di diventare sua moglie.

Visibilmente felice e commossa per la proposta, Jana ricorderà di primo acchito a Manuel che il loro amore è proibito dalla società, dato che lei è una semplice domestica e lui l’erede legittimo del marchesato di Lujan. Tuttavia, in barba al protocollo, Manuel sosterrà di essere disposto a rinunciare a tutto quanto pur di averla al suo fianco e le prometterà che lotteranno insieme per far trionfare il loro amore.

Tali parole scioglieranno le riserve di Jana, che accetterà di diventare la moglie di Manuel. Sarà però davvero così semplice per i due piccioncini diventare marito e moglie? Assolutamente no…