La Promessa anticipazioni: Martina supplica Curro di non partire in guerra ma…

La decisione di Curro de la Mata (Xavi Lock) di partire per la guerra in Europa sconvolgerà Martina de Lujan (Amparo Pinero). Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, la giovane cercherà di far desistere l’ex dal suo intento, ma l’impresa non sarà per niente facile…

La Promessa, news: Curro e Martina sempre più lontani

La storyline prenderà forma nel momento in cui Curro si porrà a muso duro contro Martina, rimproverandola per i modi con i quali starà cercando di sabotare la nascente relazione tra la madre Margarita (Cristina Fernandez) e il conte Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda). Certo che la ragazza non abbia nessun diritto di intromettersi così tanto nella vita della madre, soprattutto utilizzando come scusa la recente morte del padre Fernando (Javier Collado), Curro cercherà di fare ritornare Martina sui proprio passi.

Tuttavia, ogni tentativo in tal senso risulterà vano e, con le lacrime agli occhi, Curro confesserà alla sorella Jana Exposito (Ana Garces) che sta pian piano perdendo l’amore che ha sentito per la Lujan. Una convinzione che lo porterà a rivedere ogni aspetto della sua esistenza, fino a prendere la decisione di partire come volontario per la guerra in Europa nella quale la Spagna è rimasta neutrale.

La Promessa, trame: Alonso dà la sua benedizione a Curro

E così, mentre Cruz (Eva Martin) e Lorenzo (Guillermo Serrano) si rallegreranno per l’incauta scelta di Curro, nella speranza che possa morire al fronte e smettere di essere per loro un problema da risolvere, Alonso (Manuel Regueiro) temerà di perdere per sempre colui che crederà ancora essere suo nipote.

Per questo, in più di una circostanza, il marchese parlerà a cuore aperto con Curro invitandolo a rivedere la sua scelta, ma alla fine dovrà fare i conti con la ferma volontà del ragazzo di partire e edificare, col suo gesto, il titolo di barone di Linaja che ha ereditato dal defunto nonno Juan (Alberto Gonzalez).

Dunque, al termine di un dialogo accorato, Alonso si farà prometterà da Curro che farà il possibile per non morire in guerra poiché, in caso contrario, non riuscirebbe ad assimilare un’altra perdita dopo quella traumatica del primogenito Tomas (Jordi Coll). Parole che faranno commuovere tantissimo Curro, certo che Alonso lo ami come un padre (anche se non sa ancora di esserlo).

La Promessa, spoiler: Martina supplica Curro di non partire in guerra

Chi, invece, non vorrà proprio rassegnarsi all’idea che Curro parta in guerra sarà Martina. Per l’ennesima volta, la Lujan cercherà un confronto con Curro e lo supplicherà di non partire perché, in fondo, se davvero vuole allontanarsi da lei può andare a New York da Leonor (Alicia Bercan), invece di rischiare la propria vita in battaglia.

Tale discorso però non convincerà De La Mata, che ricorderà immediatamente a Martina tutte le volte che lo ha respinto e sottolineerà che, in realtà, sta dicendo tutte queste cose non perché tenga a lui ma semplicemente perché non vuole che si allontani e sta pensando soltanto alla sua eventuale sofferenza.

Insomma, i due ormai ex piccioncini continueranno ad avere due visioni completamente opposte e la partenza di Curro, ahimè, sarà sempre più vicina…