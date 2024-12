La Promessa anticipazioni: Romulo fa a Catalina una rivelazione choc su Cruz!

Come si comporterà Romulo Baeza (Joaquin Climent) nel momento in cui scoprirà che la spietata Cruz Ezquerdo (Eva Martin) sta cercando di spedire la figliastra Catalina de Lujan (Carmen Asecas) in un manicomio? Occhio alle prossime puntate italiane de La Promessa, visto che il maggiordomo sceglierà di mettere in guardia la ragazza sul conto della matrigna.

La Promessa, news: Catalina si è isolata da tutti quanti

La storyline prenderà il via il seguito al salto temporale di qualche mese che avverrà nella telenovela nel corso dell’episodio 360. Fortemente depressa per la partenza in guerra di Manuel (Arturo Sancho), che avrà deciso di seguire il “cugino” Curro (Xavi Lock) nel tentativo di proteggerlo, Cruz sarà fortemente depressa per la mancanza di notizie del figlio. Per tale ragione, anche se il ragazzo sarà ovviamente assente, la Marchesa organizzerà una festa per il suo compleanno, alla quale pretenderà che assistano tutti i residenti de La Promessa.

Invito che estenderà anche a Catalina. Quest’ultima è ormai rinchiusa da diverso tempo nell’hangar del fratello Manuel, che avrà adibito come una vera e propria abitazione per non avere più niente a che fare con Cruz, colpevole di averle sottratto illecitamente la gestione del commercio di marmellate in favore di Lorenzo (Guillermo Serrano). La stessa attività ha causato, tra le altre cose, la fine della sua relazione con Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina), ormai lontano dalla tenuta.

La Promessa, trame: ecco perché Cruz vuole spedire Catalina in un manicomio

Visto che pretenderà che Cruz le chieda scusa per avere completamente rovinato la sua vita, Catalina rifiuterà categoricamente di presenziare alla cena, nonostante gli inviti in tal senso sia del padre Alonso (Manuel Regueiro) e sia della zia Margarita (Cristina Fernandez). Tale forfait farà andare su tutte le furie Cruz, tant’è che in un dialogo con Lorenzo – appena ritornato a La Promessa dopo mesi di lontananza – affermerà che vuole spedire Catalina in un manicomio e gli chiederà di corrompere i medici del senatorio di Eugenia affinché possano favorire l’ingresso della figliastra.

La cattivissima intenzione verrà origliata per caso da Romulo, che inizialmente manterrà un profilo basso e, senza svelarle l’arcano, cercherà di convincere Catalina a ritornare alla tenuta per stare vicino al padre Alonso, rimasto completamente da solo dopo la partenza di Manuel e Curro.

La Promessa, spoiler: Romulo rivela a Catalina che Cruz vuole spedirla in manicomio!

Dato che, anche in questo caso, Catalina rifiuterà categoricamente di scendere a patti con Cruz, Romulo sarà costretto a vuotare il sacco ed informerà la ragazza del fatto che la matrigna vuole rinchiuderla in manicomio con la complicità di Lorenzo, che già in passato è riuscito a corrompere i medici della struttura per far sì che ricoverassero la moglie Eugenia.

La terribile eventualità non farà arretrare di un passo Catalina, certa che dimostrerà di essere capace di intendere e di volere. Insomma, pur con la minaccia in essere, la Lujan rifiuterà ancora di tornare a La Promessa finché Cruz non le avrà chiesto scusa.

Scelta, frutto della testardaggine della ragazza, che spingerà Romulo ad una controffensiva. Possiamo infatti anticiparvi che il maggiordomo si metterà in contatto con Tadeo (Mario Zorrilla), vecchio compagno di scacchi della ragazza, e gli chiederà di trovare un escamotage per spronare Catalina ad uscire dall’hangar e mettere la parola fine alla reclusione che si è autoimposta. Ma il piano filerà liscio? Seguici su Instagram.