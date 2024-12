La Promessa: Petra messa in riga da Romulo | Anticipazioni

A furia di fare i dispetti ai colleghi prima o poi ci si scotta. È ciò che accadrà a Petra Arcos (Marga Martinez) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. A causa di una serie di atteggiamenti sbagliati, la donna di fiducia di Cruz Ezquerdo (Eva Martin) finirà, infatti, per subire dei duri rimproveri prima da Ricardo Pellicer (Carlos de Austria), il nuovo maggiordomo, e poi dallo storico Romulo Baeza (Joacquin Climent).

La Promessa, news: Petra mette in difficoltà Pia con Cruz

La storyline avrà inizio quando Petra scoprirà che il piccolo Diego si è ammalato, motivo per il quale Pia Adarre (Maria Castro) lo sta nascondendo nella tenuta, contravvenendo a quanto previsto da un accordo stipulato mesi prima con Cruz per ottenere soldi per l’istruzione e il mantenimento del bambino. A quel punto, senza esitare nemmeno per un secondo, Petra farà la spia con la Ezquerdo, che minaccerà di licenziare Pia se non porterà via il figlio entro due giorni.

Una situazione, decisamente complicata, che porterà la stessaPia a saltare diverse ore di lavoro e ad accusare Ricardo di aver riportato tutto quanto alla marchesa. Almeno finché non sarà la stessa Petra a confessarle che è stata lei a metterla appositamente in difficoltà. Tra le due donne si verrà dunque a creare un nuovo attrito che proseguirà nelle giornate successive…

La Promessa, trame: Petra cerca di sottrarre il posto a Pia!

Eh sì: come vi abbiamo raccontato nei nostri post precedenti, Petra cercherà di volgere a suo vantaggio le problematiche di Pia con Diego. Come? Approfitterà delle varie assenze della governante per cercare di convincere Ricardo del fatto che la Adarre non è più in grado di svolgere come deve le sue mansioni, specificando che lei al contrario sarebbe efficientissima se potesse svolgerle al suo posto.

Ovviamente, Pellicer comprenderà subito che Petra sta cercando di sottrarre il posto a Pia, ragione per la quale sottolineerà che non ha nulla da rimproverare alla Adarre e che pure lei potrebbe darle il suo aiuto, come qualsiasi altra collega di buon cuore farebbe. Insomma, Petra si troverà nuovamente con un pugno di mosche in mano e verrà isolata dal resto della servitù.

L’unico che le darà retta sarà Santos (Manu Imizicoz), il losco figlio di Ricardo, mentre Teresa (Andrea del Rio), in nome della sua relazione con il defunto Feliciano (Marcos Orengo), cercherà di spronarla a non mettersi di nuovo tutti contro.

La Promessa, spoiler: Romulo rimette Petra al suo posto

Ma tutto ciò basterà? In realtà, Petra sarà sempre più scontrosa con i suoi colleghi, tant’è che ad un certo punto Romulo sarà costretto a intimarle di evitare altri litigi, se non vuole incorrere in spiacevoli sanzioni. Intimidazione, se cosi possiamo chiamarla, che la Arcos cercherà di respingere al mittente, asserendo che gode dei favori della marchesa e che lui non può fare nulla per licenziarla.

Fatto sta che Romulo non si lascerà spaventare dall'opposizione di Petra e continuerà a mantenere la linea dura. Il tutto mentre il piccolo Diego comincerà a dare segni di ripresa dal suo malanno ai polmoni, per la gioia di Pia…