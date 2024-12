La Promessa: Santos conosce il segreto di Vera! | Anticipazioni

“Tana” per Vera Gonzalez (Angela Echaniz). Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, i telespettatori avranno infatti modo di apprendere in maniera ufficiosa qual è il misterioso segreto della domestica e fidanzata di Lope Ruiz (Enrique Fortun). E tutto avverrà grazie a Santos Pellicer (Manu Imizcoz), il giovane figlio del nuovo maggiordomo Ricardo (Carlos de Austria).

La Promessa, news: che cosa nasconde Vera? Tutti gli indizi

Se ci avete letto in precedenza, sapete già che le prime nozioni sulla reale identità di Vera le darà Mercedes de los Infantes (Laura Barba), la madre di Jimena (Paula Losada). Durante un dialogo, Mercedes chiederà infatti alla Gonzalez se possa averla già vista da qualche parte e, dopo aver ricevuto un no poco convincente come risposta, asserirà di trovarla simile nella voce e nei modi di fare alla figlia minore dei duchi de Carril y de la Vera.

Un cognome che spaventerà visibilmente l’inserviente, anche se riuscirà a mantenere la calma e a deviare il discorso di Mercedes. Tuttavia, sarà abbastanza chiaro che la ragazza sta mentendo quando spiegherà a Lope di essere arrivata a La Promessa dopo aver rubato tantissimo denaro al padre, che definirà un “ladro professionista”.

La Promessa, trame: Vera e le molestie di Santos

Dopo aver interrotto brevemente la relazione con il sospettoso Lope, salvo poi ritornare sui suoi passi per via dei forti sentimenti che sente nei suoi riguardi, Vera si troverà dunque ad avere a che fare con lo sfacciato Santos, che in più di un’occasione le farà degli apprezzamenti audaci e tenterà addirittura di baciarla (ricevendo in cambio un sonoro ceffone in pieno viso).

Comunque sia, fin dalle prime interazioni sembrerà abbastanza chiaro che Vera non vuole dare grande confidenza a Santos perché l’ha già visto da qualche parte. E la verità arriverà durante l’ennesimo tentativo molesto del giovane Pellicer di avvicinarsi alla Gonzalez…

La Promessa, spoiler: Santos conosce il segreto di Vera

Possiamo anticiparvi che Santos si farà sempre più minaccioso e farà presente a Vera che le conviene tenerselo buono, perché sa benissimo che è la figlia minore dei duchi de Carril y de la Vera, visto che ha servito per tanto tempo nella loro residenza.

Tale minaccia farà gelare il sangue alla Gonzalez, che tenterà ancora una volta di respingere al mittente tale accusa sottolineando che non farebbe di certo la domestica se fosse davvero una duchessa.

Non a caso, nel disperato tentativo di non tradirsi, Vera inviterà Santos a raccontare a tutti quanti la verità se è davvero sicuro di ciò che dice, perché lei non ha nulla da temere. Una giustificazione che ovviamente non convincerà più di tanto Pellicer, il quale darà a Vera soltanto un giorno di tempo per rivedere l’atteggiamento che ha nei suoi riguardi. Resta quindi da capire quali saranno le successive mosse di Vera… Seguici su Instagram.