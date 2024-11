La Promessa, anticipazioni: Manu Imizcoz sarà Santos Pellicer

Ancora un nuovo ingresso nelle prossime puntate italiane de La Promessa: dopo Ricardo (Carlos de Austria), il nuovo maggiordomo della tenuta, i telespettatori dovranno infatti familiarizzare con il volto di Santos Pellicer (Manu Imizcoz), il giovane figlio dell’uomo. L’arrivo del ragazzo porterà fin da subito un alone di mistero e, soprattutto, di “strafottenza”.

La Promessa, news: Ricardo nuovo maggiordomo

Come già sappiamo, Romulo Baeza (Joaquin Climent) deciderà di farsi pian piano da parte in tutte le mansioni de La Promessa, ragione per la quale sentirà che è arrivato il momento di eleggere il suo successore. La scelta ricadrà così proprio su Ricardo, un suo vecchio conoscente.

Inaspettatamente, Romulo sceglierà però di non fare menzione con nessuno della sua conoscenza pregressa con Ricardo, nemmeno con Pia Adarre (Maria Castro). E così quest’ultima, almeno inizialmente, svilupperà un rapporto non proprio idilliaco con Pellicer, in primis quando si assenterà all’improvviso dal lavoro per badare al figlioletto, che dovrà riportare nella tenuta poiché malato.

Tale circostanza metterà Pia in forte pericolo, dato che la marchesa Cruz Ezquerdo (Eva Martin) minaccerà di licenziarla, ma a sorpresa Ricardo deciderà di starle vicino e coprirà ogni sua mancanza, soprattutto quando Petra Arcos (Marga Martinez) cercherà di soffiarle il posto.

La Promessa, trame: il complesso rapporto tra Ricardo e Santos

Tra le altre cose, con il proseguire della narrazione, gli spettatori della soap avranno modo di scoprire che Ricardo ha un figlio, Santos, con il quale ha un rapporto burrascoso. Non a caso, quando Romulo ventilerà l’ipotesi di assumere il ragazzo come nuovo valletto, Ricardo inviterà l’ex maggiordomo a chiamare in persona Santos poiché pienamente convinto del fatto che l’erede potrebbe rifiutare l’impiego qualora fosse lui a proporglielo.

Ascoltate le parole del Pellicer Senior, Romulo provvederà dunque a mettersi in contatto con Santos, anticipandogli ovviamente che Ricardo è il maggiordomo de La Promessa. E il ragazzo, nel giro di pochi giorni, arriverà alla tenuta per prendere servizio. Occhio però alle sue prime scene…

Santos arriva a La Promessa – Spoiler

Eh sì: quando verrà presentato da Romulo come il nuovo valletto de La Promessa (con tanto di precisazione che è stato assunto lì per merito e non di certo perché è il figlio di Ricardo), Santos si mostrerà fin da subito sicuro di sé e, nel corso di un dialogo con Jana (Ana Garces), Teresa (Andrea del Rio), Virtudes (Laura Lafuente) e Vera (Angela Echaniz), dirà che è estremamente felice di avere ottenuto il posto perché nelle sue tenute precedenti non si era mai trovato a che fare con della fanciulle così belle.

Commenti sfacciati e da vero e proprio dongiovanni che faranno da preludio ad alcune considerazioni, decisamente meno innocenti, durante uno scambio di opinioni con Lope (Enrique Fortun), Simona (Carmen Flores Sandoval) e Candela (Teresa Quintero). Senza curarsi più di tanto del loro giudizio, Santos sosterrà infatti che La Promessa è senz’altro la casa meno nobile nella quale si è ritrovato a lavorare e considererà, appunto, dozzinale qualsiasi cosa si trovi al suo interno.

Di tale parere entrerà subito a conoscenza Ricardo, che non esiterà a sgridare il figlio per ricordargli che non deve fare niente per mettersi in evidenza, se non vuole che qualcosa di scottante sul suo conto venga alla luce. A che cosa si starà riferendo il maggiordomo? Seguici su Instagram.