My Home My Destiny anticipazioni: Bariş chiede a Zeynep di non andare più al lavoro se…

Negli episodi di My Home My Destiny in onda tra qualche settimana, la morte di Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) innescherà una grossa crisi nella coppia formata dagli avvocati Bariş Tunahan (Engin Öztürk) e Zeynep Göksu (Demet Ozdemir). Non a caso, stremato per la situazione venutasi a creare, l’uomo arriverà a cacciare in malo modo la fidanzata dall’ufficio, chiedendole di non presentarsi più al lavoro con un’indicazione ben precisa…

My Home My Destiny, news: la morte di Mehdi

Mehdi verrà ucciso da Meto (İnanç Konukçu), il capo degli uomini di Cengiz (Rıza Akın). Quest’ultimo farà rapire Zeynep e la piccola Mujgan per costringere lo stesso Karaca a restituirgli il milione di lire turche che gli deve. Un ultimatum che il boss darà a Mehdi, “colpevole” di aver lasciato il lavoro che gli ha offerto dal giorno in cui è uscito di prigione.

Raggiunto il luogo dove sono state portate l’ex moglie e la figlia, Mehdi comincerà a sparare all’impazzata contro gli uomini guidati da Meto. Agendo in tale modo, ne uccidederà diversi. Tuttavia, Karaca perderà poi la vita quando farà da scudo con il suo corpo per difendere Zeynep e Mujgan (Meto stava infatti per sparare diversi colpi di pistola contro le due). Una morte, quella di Karaca, che scuoterà profondamente Zeynep…

My Home My Destiny, trame: Zeynep turbata dalla morte di Mehdi

In seguito al funerale di Mehdi, Zeynep non riuscirà a levarsi dalla mente il ricordo dell’ex marito, morto di fronte a lei e Nuh (Fatih Koyunoğlu). Certa che Mehdi sia stato un fulmine nella sua vita, anche se aveva smesso di amarlo ormai da tempo, Zeynep sarà dunque sempre più confusa e finirà per chiudersi in se stessa, non permettendo a Bariş di starle vicina come vorrebbe.

Ad esempio, in un’occasione, Zeynep dirà chiaramente a Bariş che non riesce nemmeno ad abbracciarlo. Parole che feriranno tantissimo l’avvocato, che farà presente alla Göksu che si farà da parte finché non sarà lei a cercarlo. Partendo da ciò, un grande fraintendimento non farà fatica ad arrivare…

My Home My Destiny, spoiler: Bariş chiede a Zeynep di non andare al lavoro finché…

Eh sì: spronata da Emine (Naz Göktan), preoccupata per il suo status emotivo, Zeynep sceglierà di andare al lavoro. Lì inevitabilmente incontrerà Bariş, che ancora una volta cercherà di darle il suo supporto. Tuttavia, Tunahan perderà la pazienza quando Zeynep sottolineerà, con un maldestro giro di parole, che in fondo si devono vedere perché lui è il suo capo.

Deluso da tale affermazione, Bariş si scaglierà contro Zeynep. Oltre ad affermare di sentirsi inutile, Tunahan preciserà che non può mettersi in competizione con un uomo morto, ossia Mehdi. E, come se non bastasse, preciserà che, a sensazione, non ha mai avuto una chance nemmeno quando Karaca era ancora vivo. Per questo, con un modo di fare piuttosto brusco, Bariş chiederà a Zeynep di prendersi un periodo di aspettativa e di non tornare più al lavoro se lo considera davvero soltanto come il suo capo.

Il litigio verrà osservato da tutti i dipendenti dello studio legale Tunahan. Da un lato Bariş potrà poi contare sul supporto del fratello Savaş (Kaan Altay Köprülü), che lo spronerà a credere nel suo rapporto con Zeynep. Dall'altro la Göksu sarà visibilmente scossa e si metterà potenzialmente nei guai. Anche se a "salvarla" ci penserà una persona apparentemente sconosciuta…