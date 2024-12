Tempesta d’amore: Alexandra rosa dalla gelosia verso Nicole! | Anticipazioni italiane

Bella, ricca, potente e con un fidanzato che la ama alla follia: sulla carta Alexandra Saalfeld (Daniela Kiefer) non avrebbe nulla da invidiare a qualunque donna al mondo. Eppure presto scopriremo che neanche l’affascinante imprenditrice ha davvero tutto ciò che desidera… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra assume Nicole

Non è certo stato un periodo facile per gli Schwarzbach. Già sconvolta dagli scandali della loro azienda e dalla scoperta della verità sulla paternità di Eleni (Dorothée Neff), la famiglia di imprenditori ha infatti dovuto affrontare il trauma della morte di Vroni (Selina Weseloh) e le conseguenze della missione vendicativa di Alexandra contro Leander (Marcel Zuschlag). Una situazione che ha messo a durissima prova l’unione familiare.

Non c’è dunque da stupirsi se – quando il Fürstenhof ha avuto bisogno di una nuova governante – Alexandra ha pensato di assumere una persona di fiducia: Nicole Alves (Dionne Wudu). Una scelta che ha messo all’erta i Saalfeld, preoccupati che la nuova arrivata possa diventare un’informatrice degli Schwarzbach. Ma sarà davvero così?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra invidiosa di Nicole

Nonostante l’iniziale ostilità di Robert (Lorenzo Patané), con il tempo Nicole dimostrerà di essere una persona assolutamente onesta, sempre pronta a mettere i propri principi davanti al suo legame con gli Schwarzbach. Ma non sarà questa la causa dei problemi della Alves con Alexandra…

Nei prossimi giorni la Schwarzbach si renderà infatti conto come i suoi figli siano stati sempre molto più vicini a Nicole che a lei. Quando Noah veniva tormentato da Otto al collegio, infatti, fu con la Alves che il ragazzino si confidò e a cui chiese consiglio per il proprio futuro professionale… non la madre! E la situazione non sembra essere cambiata neanche in tempi odierni.

Con suo grande sconcerto, Alexandra si renderà infatti conto che Nicole – benché appena arrivata a Bichlheim – è più informata di lei sull’attuale vita sentimentale di Eleni. Il risultato? La Schwarzbach inizierà a covare nei confronti della sua governante un profondo risentimento, che la porterà a commettere un grave errore… Seguici su Instagram.