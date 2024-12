Tempesta d’amore: doppio triangolo tra Valentina, Noah, Otto e Greta! | Anticipazioni italiane

Un intreccio sentimentale molto complesso sta per prendere il via nelle puntate italiane di Tempesta d’amore… ed al centro della scena ci sarà ancora una volta Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar)! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Otto si innamora di Valentina

Dopo la dolorosa fine della sua relazione con Fabien (Lukas Schmidt) e lo scandaloro amore (non corrisposto) per Michael (Erich Altenkopf), Valentina sembrava aver finalmente trovato in Noah (Christopher Jan Busse) l’uomo giusto per lei. Peccato solo che – prima che la Saalfeld si potesse dichiarare al suo amato – quest’ultimo abbia iniziato una relazione con Greta (Laura Oswald), la nuova cuoca del Furstenhof.

Rosa dalla gelosia, Valentina ha provato a nascondere i propri sentimenti, ma non ci è voluto molto prima che Noah scoprisse il motivo dell’improvviso cambiamento dell’amica. Mortificata, la giovane Saalfeld ha così deciso di prendere le distanze dal suo amato, nella speranza di poter voltare pagina.

È stato proprio allora che la ragazza ha fatto la conoscenza di Otto von Arnsberg (Maurice Lattke), un ragazzo con un passato difficile nonché vecchio nemico di Noah. Intuendo che il giovanotto non è la cattiva persona che Schwarzbach ha descritto, Valentina lo aiuterà, permettendogli di ripagare i propri debiti e ricostruirsi una vita. Un gesto che porterà Otto ad innamorarsi perdutamente di lei!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Otto scopre che Valentina ama Noah

Ignara dei sentimenti di von Arnsberg nei suoi confronti, la Saalfeld continuerà a stargli vicino, battendosi per lui con la propria famiglia affinché il ragazzo ottenga un lavoro al Fürstenhof. Inutile dire che le premure di Valentina non faranno che accrescere i sentimenti di Otto nei suoi confronti. Purtroppo, però, per il ragazzo è in arrivo una brutta sorpresa…

Tra qualche giorno von Arnsberg scoprirà infatti che il cuore della sua amata non è affatto libero: la Saalfeld è perdutamente innamorata di Noah! Il risultato? Superato lo shock, Otto deciderà di confidarsi con l’unica persona che può condividere la sua preoccupazione: Greta! E a quel punto la cuoca si renderà conto che la sua relazione con Noah è tutt’altro che sicura… Seguici su Instagram.