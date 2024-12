Tempesta d’amore: Eleni e Leander, ecco il sogno magico che cambierà tutto… | Anticipazioni italiane

Un sogno magico li unì prima ancora del loro primo incontro in carne ed ossa. E sarà un’altra inspiegabile esperienza onirica a riavvicinarli! Ecco infatti cosa accadrà tra Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) e Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) nelle puntate italiane di Tempesta d’amore presto in onda su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni sogna Leander

In ogni stagione di Tempesta d’amore il primo incontro della coppia protagonista è sempre stato un momento speciale. Quello di Eleni e Leander è però senza dubbio il più magico! Prima ancora di conoscersi di persona, i due futuri innamorati si incontrarono infatti inspiegabilmente in sogno…

Da allora sono passati diversi mesi e molto è cambiato: dopo una relazione appassionata, i due protagonisti si sono lasciati e la Schwarzbach ha iniziato una relazione con Julian Specht (Tim Borys). Non per questo, però, il legame della ragazza con Saalfeld si è spezzato… e ne avremo presto la prova!

Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Eleni farà infatti un sogno romantico sul suo ex, arrivando a pronunciare dolcemente il nome di quest’ultimo mentre si troverà a letto con Julian! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni scopre che Leander ha fatto il suo stesso sogno

Inutile dire che per Julian si tratterà di un vero e proprio shock: nonostante la sua amata abbia più volte giurato di non amare più Leander, il subconscio della ragazza sembra infatti dire altrimenti! Mortificata, Eleni proverà a minimizzare l’accaduto, rassicurando il fidanzato. Poco dopo, però, accadrà qualcosa che la Schwarzbach non potrà più ignorare…

L’indomani, Eleni si imbatterà infatti in Leander, scoprendo che quest’ultimo ha avuto la sua stessa esperienza onirica: un fatto apparentemente inspiegabile, che proverà ulteriormente l’esistenza di un legame magico tra i due protagonisti!

Ebbene, la ragazza ne resterà a tal punto turbata da finire per raccontare tutto a Julian, finendo per dare inizio ad una pericolosa catena di eventi destinata a cambiare tutto…