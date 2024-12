Tempesta d’amore: Eleni sogna Leander mentre è a letto con Julian! E lui… | Anticipazioni italiane

Un nuovo durissimo colpo è in arrivo per Julian Specht (Tim Borys)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il giovane chauffeur si renderà infatti conto che il cuore della donna che ama appartiene ad un altro. E la scoperta avverrà nel modo peggiore possibile… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni ammette di non amare Julian

Sono passate ormai parecchie settimane da quando Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) ha accettato la fine del suo amore con Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag). Un momento di svolta che è stato coronato dalla decisione della ragazza di iniziare una relazione con Julian Specht. Peccato solo che il legame tra i due protagonisti si sia tutt’altro che spezzato…

Basterà infatti un momento di intimità tra Leander e Lale (Yeliz Simsek) per scatenare la gelosia di Eleni, tanto da costringere quest’ultima a confessare a Julian di non provare ancora dei sentimenti profondi nei suoi confronti. E la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni sogna Leander

Quando l’ambizioso progetto di risanamento ecologico del Fürstenhof di Eleni rischierà di fallire a causa dei costi troppo elevati, sarà infatti Leander ad avere l’idea vincente per salvare la situazione. Un gesto che farà breccia nel cuore della bella Schwarzbach…

Il risultato? Durante la notte la ragazza farà un sogno romantico sul suo ex, finendo per pronunciarne dolcemente il nome… proprio mentre si troverà a letto con Julian! E a quel punto quest'ultimo si vedrà costretto ad affrontare la dura realtà: Eleni ama ancora Leander! Come reagirà lo chauffeur?