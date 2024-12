Tempesta d’amore: Eleni confessa a Julian di non amarlo! E lui… | Anticipazioni italiane

Una cocente delusione è in arrivo per Julian Specht (Tim Borys)! Proprio quando aveva finalmente conquistato la donna dei suoi sogni, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il simpatico chauffeur riceverà infatti una confessione dolorosa da parte della sua amata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni gelosa di Leander e Lale

Lasciarsi alle spalle la dolorosa storia con Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) non è certo stato semplice per Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff). Da qualche settimana, però, la ragazza ha finalmente ritrovato il sorriso grazie a Julian Specht, con cui ha iniziato una relazione che sembra destinata a diventare qualcosa di serio. Peccato solo che i sentimenti per Leander siano tutt’altro che scomparsi…

Consapevole della situazione, Julian si attiverà dunque per liberarsi della competizione, facendo in modo che Leander si avvicini a Lale Ceylan (Yeliz Simsek), la sua nuova coinquilina. Un piano che sembrerà avere successo… tanto che tra il medico e la fitness trainer scatterà un bacio! Il tutto davanti agli occhi di una gelosissima Eleni…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni ammette di non amare Julian

Sconvolta, la Schwarzbach non riuscirà a nascondere il proprio stato d’animo, tanto che Julian si accorgerà subito del turbamento della propria amata. E così, determinato a chiarire ogni incomprensione, il ragazzo deciderà di affrontare la fidanzata.

Dopo un’appassionata dichiarazione d’amore, Julian chiederà dunque ad Eleni se ricambia davvero i suoi sentimenti… e la risposta non sarà quella sperata! Decisa a non ingannare il compagno, la Schwarzbach confesserà infatti di non amarlo… o comunque non ancora! Come reagirà Julian di fronte a questa dolorosa scoperta? Seguici su Instagram.