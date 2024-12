Tempesta d’amore: Vanessa e Carolin escono (con colpo di scena)! E Max… | Anticipazioni italiane

Il momento degli addii è arrivato! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß) usciranno infatti di scena, dopo averci regalato un romanticissimo matrimonio. E non mancherà un colpo di scena finale… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Carolin e Vanessa si sposano simbolicamente

Dopo mesi di romanticismo, dramma e colpi di scena, il lunghissimo triangolo sentimentale tra Vanessa Sonnbichler, Carolin Lamprecht e Max Richter (Stefan Hartmann) sta finalmente per concludersi. Ormai consapevole che il cuore della sua ex appartiene alla bella addestratrice di cavalli, infatti, il fitness trainer non solo benedirà la loro unione, ma si dirà anche pronto a fare alle due donne da testimone di nozze!

Insomma, tutto sembrerà pronto per l’attesissimo lieto fine di questa bellissima coppia. All’ultimo istante, però, tutto salterà: dopo aver scoperto che le due promesse spose stanno pensando di trasferirsi in Austria col piccolo Arthur, Max perderà infatti la testa e le due donne si vedranno costrette ad annullare le nozze. Fortunatamente, però, l’uomo capirà ben presto il proprio errore e rimedierà organizzando per Vanessa e Carolin delle romanticissime nozze simboliche al Fürstenhof.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane:Vanessa e Carolin escono di scena

Ormai sposate (anche se solo simbolicamente), Vanessa e Carolin si prepareranno dunque ad iniziare la loro nuova vita insieme nella bellissima casa in Austria ricevuta in dono da Günther (Johann Schuler). Un progetto a cui, a sorpresa, si unirà anche Max! Deciso a non perdersi neanche un istante della vita del suo bambino, il fitness trainer deciderà infatti di trasferirsi insieme alle due donne, formando così con loro una famiglia allargata. Purtroppo, però, qualcosa andrà storto…

I Saalfeld obbligheranno infatti Richter a rispettare il suo periodo di preavviso, impedendogli di partire insieme a Vanessa e Carolin. Queste ultime lasceranno dunque il Furstenhof senza il fitness trainer, che prometterà di raggiungerle dopo poche settimane. Ma andrà davvero così? Per ora vi anticipiamo che un colpo di scena cambierà la situazione…

La puntata 4069 segnerà dunque l'uscita di scena di Vanessa e Carolin, due personaggi amatissimi che hanno dato vita alla prima storia d'amore tra due donne nel cast fisso della soap. Rivedremo questi due amatissimi personaggi in futuro?