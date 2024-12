Tempesta d’amore: Imani e Max diventano una coppia! | Anticipazioni italiane

Tutti i grandi amori devono affrontare qualche ostacolo prima di poter definitivamente sbocciare. È certamente questo il caso del legame tra Imani Kariki (Belina Mohamed-Ali) e Max Richter (Stefan Hartmann), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore riusciranno finalmente a ritrovarsi nonostante tutto sembrasse remare contro di loro… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Imani e Max fanno l’amore

Ormai archiviata la relazione con Vanessa (Jeannine Gaspár), da ormai qualche settimana Max ha finalmente voltato pagina, riscoprendo l’amore… ed il merito è tutto di Imani! La bella imprenditrice africana ha infatti letteralmente rubato il cuore al simpatico fitness trainer, finendo poi col tempo per ricambiare i sentimenti di quest’ultimo. Peccato solo che la Kariki sia tutto tranne che libera…

Oltre al lavoro e alla famiglia che la legano alla Tanzania, la ragazza è infatti promessa in sposa al suo fidanzato storico, nonché suo partner in affari. Non c’è dunque da stupirsi se Imani proverà in tutti i modi a reprimere i suoi sentimenti per Max. Basterà però un momento di debolezza per portare la Kariki a cedere alla passione, passando la notte con Richter. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Imani sceglie Max

Inutile dire che Max sarà al settimo cielo per questo sviluppo inaspettato del suo rapporto con la donna che ama. Lo attende però una doccia fredda: pur ammettendo di essersi innamorata, Imani dichiarerà infatti subito di non poter iniziare una relazione col fitness trainer, in quanto il suo futuro è in Tanzania!

Per Richter si tratterà comprensibilmente di un durissimo colpo, reso ancora più doloroso dall’atteggiamento freddo e distante che Imani assumerà nei suoi confronti. Proprio quando per questa bellissima coppia non sembreranno più esserci speranze, però, accadrà qualcosa di inaspettato: sia Imani che Max condivideranno un sogno romantico estremamente realistico…

Il risultato? Turbata da quell’insolita esperienza onirica, la Kariki si confiderà con Eleni, che la spronerà ad ascoltare il proprio cuore, invece che sposare un uomo che non ama solo per dovere. Sarà così che Imani – benché terrorizzata – comunicherà a Max di amarlo e di voler dare una chance al loro amore, anche se ciò significa dover stravolgere le loro vite!

Riusciranno i due innamorati a far trionfare i propri sentimenti? Seguici su Instagram.