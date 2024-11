Tempesta d’amore: Max perde la testa per Imani! E lei… | Anticipazioni italiane

Tutto sta per cambiare nella vita di Max Richter (Stefan Hartmann)! Proprio quando aveva ormai definitivamente perso fiducia nell’amore, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il fitness trainer vivrà infatti un vero e proprio colpo di fulmine… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa e Carolin decidono di sposarsi

Solo alcuni mesi fa Max si stava preparando a portare all’altare Vanessa (Jeannine Gaspár), con l’idea di formare presto una famiglia con lei. Nel giro di pochissime settimane, però, tutto è cambiato! Innamoratasi perdutamente di Carolin (Katrin Anne Heß), la Sonnbichler ha infatti lasciato il fidanzato ad un passo dalle nozze… salvo poi rendersi conto di essere incinta!

A quel punto è iniziato un lunghissimo tira e molla sentimentale che ha visto Max e Carolin lottare per il cuore della loro amata. Alla fine, però, Vanessa ha preso la sua decisione: il suo cuore appartiene a Carolin e intende dunque rimanere insieme a quest’ultima, pur garantendo a Max di poter essere presente nella vita del loro bambino.

Ebbene, il fitness trainer sembra ormai essersi rassegnato di fronte alla scelta della sua amata. E nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore riceverà la conferma definitiva di non avere più speranze con la sua ex: Vanessa e Carolin vogliono sposarsi!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max si innamora di Imani

Inutile dire che si tratterà di un durissimo colpo per Max, che non potrà fare a meno di ripensare come i suoi piani di costruire una famiglia con Vanessa siano stati spazzati via in poco tempo. Uno stato d’animo che nessuno potrà comprendere meglio di Michael (Erich Altenkopf)!

Come ricorderete, il medico stava infatti per sposare Carolin prima che quest’ultima si innamorasse di Vanessa. Ciononostante, dimostrerà di aver superato lo shock, tanto da aiutare la sua ex a preparare una romantica proposta di matrimonio per la Sonnbichler!

Vedendo Max soffrire, Michael consiglierà dunque al nipote di provare a guardare avanti, conoscendo nuove ragazze. Peccato solo che lui non si sentirà pronto… ma sarà davvero così? Il destino dimostrerà il contrario!

Poco dopo la sua conversazione con Michael, infatti, Max si imbatterà (o meglio, scontrerà) in una bella sconosciuta – Imani Kariki (Belina Mohamed-Ali) – di cui si innamorerà a prima vista! Purtroppo, però, la sua bella se ne andrà prima che lui possa chiederle il nome. E così Max inizierà una ricerca disperata nella speranza di ritrovare la donna che gli ha rubato il cuore… Seguici su Instagram.