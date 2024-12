Tempesta d’amore: Imani perde tutto per amore di Max! E lui… | Anticipazioni italiane

Mescolare lavoro e sentimenti non è mai una buona idea. Lo sa bene Imani Kariki (Belina Mohamed-Ali), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore vedrà il lavoro della sua vita rischiare di andare in fumo per colpa di un ex fidanzato ferito… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Imani e Max diventano una coppia

Arrivata a Bichlheim nella speranza di trovare dei nuovi investitori per la sua innovativa startup, Imani non si sarebbe mai immaginata di finire per innamorarsi del personal trainer dell’hotel… specialmente perché era già promessa in sposa al suo socio in affari in Tanzania!

Non c’è dunque da stupirsi se la ragazza ha a lungo lottato contro i suoi sentimenti per Max Richter (Stefan Hartmann). Alla fine, però, tutto sarà inutile: seppur consapevole dei rischi che la propria decisione comporta, la Kariki deciderà infatti di iniziare una relazione con il fitness trainer. E le conseguenze non si faranno attendere…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Imani viene rovinata dal suo ex

Se i primi giorni di relazione Imani sarà totalmente sopraffatta dalla felicità, ben presto la ragazza capirà di dover affrontare la realtà e troverà finalmente il coraggio di comunicare al proprio promesso sposo – Nio – di avere deciso di sciogliere il loro fidanzamento.

Ebbene, inizialmente l’uomo si chiuderà nel silenzio, troppo sconvolto da quella notizia inaspettata. Ben presto, però, la sua risposta arriverà… e sarà terribile! Ferito e furioso, Nio ritirerà infatti il proprio supporto alla startup di Imani, condannando quest’ultima ad un fallimento quasi assicurato!

E a quel punto Imani si troverà di fronte al vero prezzo del suo amore per Max. Sarà disposta a rischiare il futuro della sua azienda per il fitness trainer?