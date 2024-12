Tempesta d’amore: Leander chiede ad Eleni di tornare insieme! E lei… | Anticipazioni italiane

Nel giro di poche settimane la sua vita è stata distrutta sotto ogni aspetto. Ora, però, Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) è determinato a riprendersi tutto… a partire dall’amore! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il giovane medico deciderà infatti di mettere fine alla sua lunga separazione con Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff), nella speranza che non sia troppo tardi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leander viene scagionato

Esattamente come accaduto ai suoi genitori – conosciutisi ed innamoratosi al Fürstenhof – all’hotel a cinque stelle Leander aveva visto tutti i suoi sogni realizzarsi: oltre a ritrovare la propria famiglia e iniziare a lavorare come medico, ha persino conosciuto Eleni, la donna dei suoi sogni! Purtroppo, però, l’idillio non è durato a lungo…

Complici i crudeli intrighi di Alexandra (Daniela Kiefer) – arrivata a corrompere l’infermiera Gesine Winter (Eve Lamell) pur di incolparlo della morte della figlioletta Vroni (Selina Weseloh) – il giovane medico ha infatti visto sia la sua carriera che la relazione con Eleni andare in mille pezzi.

Proprio quanto tutto sembrerà ormai perduto, però, un vero e proprio miracolo metterà fine all’incubo di Leander: grazie all’intervento di Eleni, Gesine deciderà di ritirare la propria falsa testimonianza, scagionando completamente il medico!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Leander vuole tornare con Eleni

Inutile dire che la gioia di Saalfeld sarà incontenibile: non solo le infamanti accuse contro di lui sono cadute ed il suo lavoro è salvo, ma è stata proprio la donna che ama a salvarlo! Certo che il gesto di Eleni sia la prova dei sentimenti di quest’ultima nei suoi confronti, Leander si precipiterà dunque dalla ragazza, dichiarandosi pronto a tornare insieme a lei.

Se Saalfeld sarà convinto del fatto che nulla possa più ostacolare la sua relazione con la Schwarzbach, però, le cose non stanno proprio così. Mentre il medico lottava per provare la propria innocenza, la ragazza si è infatti avvicinata a Julian (Tim Borys), iniziando con quest'ultimo una relazione. Relazione che non sarà disposta ad interrompere per tornare insieme al suo ex. Per Leander sarà dunque troppo tardi?