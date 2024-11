Tempesta d’amore: Leander scagionato per la morte di Vroni! Ed Eleni… | Anticipazioni italiane

L’incubo di Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) sta finalmente per finire! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il giovane medico verrà infatti finalmente scagionato dall’accusa infamante di essere responsabile per la morte di Vroni (Selina Weseloh). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leander scopre che c’è un’altra testimone

Da mesi ormai Leander sta vivendo un vero e proprio infermo: il medico è stato infatti accusato di aver provocato la morte della giovanissima Vroni per negligenza professionale. Una tesi che si basa interamente sulla falsa testimonianza di Gesine Winter (Eve Lamell), un’infermiera corrotta da Alexandra (Daniela Kiefer).

Dopo aver a lungo creduto di essere realmente colpevole, da ormai qualche tempo Leander ha scoperto come stanno realmente le cose. Peccato solo che provare la propria innocenza non sia così semplice! Se inizialmente Gesine sembrava pronta a ritirare la propria accusa, infatti, poco dopo è scomparsa…

A quel punto Leander perderà le speranze e si preparerà ad affrontare un processo il cui esito sembra già scritto. Proprio allora, però, il giovane medico ricorderà grazie a Michael (Erich Altenkopf) che un’altra persona potrebbe deporre a suo favore in tribunale: Daniela Müller (Nadine Muller), la paziente che condivise la stanza con Vroni. Sarà la volta buona?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gesine scagiona Leander

Ebbene, purtroppo anche questo tentativo si rivelerà un buco nell’acqua e così a Leander non resterà che puntare ancora una volta tutto su Gesine. Quando quest’ultima rientrerà finalmente a Bichlheim, Saalfeld proverà dunque a parlarle, convincendola a fare la cosa giusta. Peccato solo che Alexandra giocherà d’anticipo!

Temendo che Gesine possa rovinare i suoi piani, la Schwarzbach minaccerà infatti la povera infermiera, terrorizzandola a tal punto da portarla a decidere di abbandonare Leander al suo destino. Proprio quanto tutto sembrerà ormai perduto, però, un colpo di scena salverà la situazione…

Col cuore a pezzi di fronte al dramma vissuto dal suo ex, Eleni (Dorothée Neff) parlerà infatti con Gesine, appellandosi al suo buon cuore ed implorandola di non rovinare la vita di Leander per qualcosa che quest’ultimo non ha commesso. E saranno proprio le sue parole a dare all’infermiera la forza di fare la cosa giusta!

Sarà così che, nonostante le minacce di Alexandra, Gesine correggerà la propria deposizione, scagionando completamente il giovane medico. E a quel punto quest’ultimo potrà finalmente iniziare a ricostruire la propria vita… Seguici su Instagram.