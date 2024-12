Tempesta d’amore: Max organizza delle nozze a sorpresa per Vanessa e Carolin! | Anticipazioni italiane

Avrà un epilogo decisamente sorprendente il lunghissimo triangolo sentimentale tra Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár), Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß) e Max Richter (Stefan Hartmann). Dopo mesi di colpi di scena, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore questa appassionante storyline giungerà infatti alla sua conclusione. E tutto sarà tranne che scontata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max fa saltare le nozze di Carolin e Vanessa

Negli ultimi mesi la vita di Vanessa è stata stravolta in modi che sembravano inimmaginabili fino a poco tempo fa. Ad un passo dalle nozze con il suo “grande amore” Max, la ragazza si è infatti inaspettatamente innamorata di una donna – Carolin – con cui ha iniziato una relazione. Poco dopo, però, la Sonnbichler ha scoperto di essere incinta del suo ex…

È così iniziato un lunghissimo triangolo amoroso che ha visto prima Vanessa indecisa tra i suoi due contendenti e poi Max dover fare i conti con una sconfitta inevitabile ma difficile da sopportare. Alla fine, però, tutto sembrava essersi risolto per il meglio, tanto che il fitness trainer non solo ha dato la sua benedizione alla relazione di Carolin e Vanessa… ma ha anche accettato di fare da testimone di nozze alle due donne!

Insomma, ormai nulla sembra più poter rovinare l’armonia di questo trio né l’happy end di Vanessa e Carolin. Peccato solo che – proprio il giorno delle nozze di queste ultime – Max farà una scoperta che porterà all’annullamento della cerimonia!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max organizza un matrimonio simbolico per Vanessa e Carolin

Dopo aver ascoltato casualmente una conversazione tra le due promesse spose, il fitness trainer si convincerà infatti che queste ultime stiamo pianificando alle sue spalle di trasferirsi in Austria col piccolo Arthur. E, inutile dirlo, si infurierà!

Non potendo né volendo sposarsi senza il loro testimone di nozze (nonché padre biologico del loro bambino), la Sonnbichler e la Lamprecht si vedranno dunque costrette ad annullare l’ormai imminente matrimonio. Una decisione che farà finalmente capire a Max la gravità del proprio comportamento…

Rendendosi conto di aver esagerato, il fitness trainer cercherà disperatamente di rimediare aiutando la sua ex a riprogrammare a breve le nozze. Purtroppo, però, in comune non vi saranno più date disponibili per mesi interi! E così, su consiglio di Alfons (Sepp Schauer), il ragazzo penserà ad un’alternativa…

Ad insaputa di Vanessa e Carolin, Max organizzerà una bellissima festa al Fürstenhof, dove le due innamorate potranno scambiarsi i propri voti nuziali circondate dall’amore di tutti i loro cari! E poco importa se si tratterà solo di una cerimonia simbolica…

Si concluderà con questo bellissimo gesto il lungo triangolo tra Vanessa, Carolin e Max, una trama che ci ha appassionati per ormai molti mesi! E ben presto anche il fitness trainer avrà il suo happy end…