Tempesta d’amore: Otto simula un incidente per conquistare Valentina! | Anticipazioni italiane

La vita lo ha abituato a ricorrere a inganni e piccoli crimini per sopravvivere. Un insegnamento che ora Otto von Arnsberg (Maurice Lattke) sfrutterà anche in amore! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il giovanotto finirà infatti per ricorrere a metodi non proprio corretti per conquistare il cuore di Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Otto geloso di Valentina e Noah si amano

Dopo anni difficili che lo hanno costretto a vivere in totale povertà e senza una fissa dimora, da qualche giorno Otto ha iniziato una nuova vita… ed il merito è tutto di Valentina! Colpita dalla storia dello sfortunato giovanotto, la Saalfeld ha infatti preso quest’ultimo sotto la propria ala protettiva, riuscendo addirittura a fargli ottenere un lavoro al Fürstenhof.

Non c’è dunque da stupirsi se von Arnsberg si è perdutamente innamorato della sua benefattrice, peccato solo che le sue speranze di avere una chance con la ragazza verranno stroncate da un’amara scoperta: Valentina è innamorata di Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse), da cui è segretamente ricambiata! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Otto simula un incidente

Dopo aver invano provato a convincere Greta (Laura Osswald) ad unire le forze per impedire che tra la Saalfeld e Schwarzbach nasca qualcosa, Otto deciderà dunque di prendere l’iniziativa e passare all’azione per conquistare il cuore della sua amata. E per raggiungere il proprio obiettivo sfrutterà il punto debole di Valentina: la sua naturale predisposizione ad aiutare gli altri!

Sarà così che Otto deciderà di simulare un incidente, arrivando ad immergersi nelle acque ghiacciate di un lago di montagna in pieno inverno per poi chiamare la Saalfeld sostenendo di essere caduto accidentalmente. Preoccupatissima, Valentina si precipiterà subito dall’amico e si prenderà amorevolmente cura di lui, arrivando ad ospitarlo nel proprio appartamento.

Il piano di Otto avrà dunque successo? Per ora vi anticipiamo che non ci vorrà molto prima che qualcuno scopra come stanno realmente le cose…