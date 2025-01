Beautiful, anticipazioni americane: Bill fa uscire Luna di prigione, ecco perché

Per Bill Spencer, far uscire di galera donne pericolose sembra essere diventato un vizio. Nelle attuali puntate americane di Beautiful, infatti, l’editore ha ottenuto la scarcerazione di Luna Nozawa, la cugina di Finn che la scorsa estate – negli episodi statunitensi – ha seminato il panico a Los Angeles compiendo un duplice omicidio e rapendo Steffy Forrester.

Se in passato l’aver accolto Sheila Carter era stata solo una recita allo scopo di incastrarla (piano che gli si è poi rivoltato contro), stavolta Bill sembra mosso da reali buone intenzioni, per quanto poco comprensibili ad occhio esterno. Durante questi mesi dietro le sbarre, Luna ha scritto lettere a Bill, dicendosi pentita e affermando di aver commesso dei crimini dopo aver perso la testa, a causa di traumi che risiedono nel suo passato.

Cresciuta dalla madre (Poppy Nozawa, una donna vittima della tossicodipendenza e dal comportamento disinibito con gli uomini), Luna è dovuta crescere in fretta, ferita da mancanze emotive importanti come il supporto di un padre, che non aveva mai conosciuto. E, almeno in apparenza, il genitore di Luna è stato proprio la sua prima vittima: l’ex rockstar Tom Starr, che la ragazza ha ucciso per avvelenamento (facendolo apparire come una overdose), per poi riservare la stessa sorte al cameriere Hollis, che si era avvicinato pericolosamente alla verità.

Bill, dunque, sembra provare una certa spinta verso la ragazza che, per un certo periodo, ha creduto essere sua figlia. L’imprenditore crede che possa davvero esserci speranza di redenzione per la giovane o quanto meno ritiene che la prigione non sia il posto più giusto per lei. Durante la sua ultima visita in carcere, infatti, l’uomo si è ritrovato di fronte una Luna visibilmente ferita e provata dalle angherie subite dalle compagne di galera.

Così, per salvare Luna da futuri pestaggi, Bill ha mosso alcuni fili, usando la sua influenza e il proprio denaro per raccogliere alcuni favori dalle persone giuste, ottenendo per la ragazza gli arresti domiciliari in casa sua e sotto la sua tutela. Luna dovrà indossare un braccialetto elettronico e non lasciare mai la proprietà di Bill, il quale, tra l’altro, le ha chiesto di fare in modo che nessuno sappia del loro nuovo accordo, immaginando la possibile reazione dei propri cari di fronte a questa avventata decisione.

L’occasione ha rappresentato anche il momento per scoprire di più sul passato di Bill, sul quale, ancora oggi, sostanzialmente il pubblico della soap sa poco. A quanto pare, nel periodo in cui Luna si era spacciata per sua figlia, Bill si era aperto con lei, confidandole di un’infanzia difficile, anche lui sotto una madre inaffidabile e lontano dal padre.

Si tratta di dialoghi all’epoca mai mostrati, ma che sono venuti alla luce dalle recenti conversazioni tra i due. Ma cosa prova effettivamente Bill per Luna? Una sorta di affetto paterno, oppure tra loro si rafforzerà una forma di attrazione? E la ragazza è sincera o sta cercando di usarlo per tornare ad essere libera?

Stando alle anticipazioni per il 2025 americano, Bill sarà coinvolto nelle vicende del clan Nozawa-Finnegan: attualmente la sua ex, Poppy, si sta riavvicinando alla sorella, Li Finnegan, ma nella prima parte dell’anno scopriremo altri motivi che sono alla base degli anni di distacco e distanza tra le due parenti. Rivedremo Jack Finnegan (sempre interpretato da Ted King), magari per scoprire la vera paternità di Luna? Seguici su Instagram.