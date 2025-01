Beautiful: Luna, ospite segreta di Bill, ossessionata da Will Spencer | Anticipazioni americane

Nelle puntate americane di Beautiful, come vi avevamo riportato, Luna Nozawa è ospite segreta di Bill Spencer: l’editore, dopo averla vista ferita a causa di un pestaggio in prigione, ha deciso di sfruttare la propria influenza per muovere i fili necessari ad ottenere la scarcerazione della ragazza, che proseguirà a scontare la sua condanna ai domiciliari (presso la dimora dell’uomo) con tanto di braccialetto elettronico e col divieto assoluto di allontanarsi dalla proprietà.

Che le angherie subite da Luna in carcere siano reali o un’abile mossa ottenuta dalla giovane per puntare ad uscire dalla propria cella, non è dato sapersi; fatto sta che la ragazza e Bill continuano ad avere un qualche rapporto, sincero almeno da parte del magnate.

Bill, infatti, vede in Luna il passato di se stesso e, incapace di scrollarsi di dosso completamente il fatto di essersi creduto suo padre, avverte un qualche senso di responsabilità nei confronti della ragazza. Per l’uomo, insomma, se la giovane avesse avuto una vita diversa, forse non avrebbe commesso gli atroci delitti di cui si è macchiata.

Proprio per questo Bill ritiene che, con il suo supporto, ci sia spazio per una qualche redenzione, una volta che Luna avrà capito la vera entità dei suoi crimini e compreso il perché li abbia commessi. Lei, per discolparsi, ritiene che la sua infanzia accanto all’inaffidabile e tossicodipendente madre Poppy Nozawa abbia giocato un ruolo fondamentale nella perdita di lucidità momentanea che l’ha portata ad uccidere due persone e a rapire Steffy Forrester. Ricordiamo che una delle sue vittime era Tom Starr, ex rockstar in declino che tutti (lui in primis) pensavano fosse il vero padre di Luna. Tuttavia, come abbiamo avuto modo di raccontarvi, la verità potrebbe essere ben diversa.

Fatto sta che Luna, dunque, è “prigioniera di lusso” in casa Spencer, con l’obbligo di segretezza: Bill è riuscito a mantenere il silenzio sulla propria ospite e si aspetta che Luna faccia di tutto per non farsi vedere da nessuno, almeno per il momento, dato che l’editore è consapevole che il suo gesto potrebbe risultare del tutto incomprensibile agli occhi dei suoi cari.

Tuttavia il suo comportamento “isolazionista” non è sfuggito alle persone a lui più vicine, in particolare ai figli Liam Spencer e Will Spencer, che sono preoccupati di come il genitore se ne stia fondamentalmente rintanato in casa, comparendo di rado in ufficio e, dunque, stranamente lontano dal lavoro (per lui da sempre così importante).

Per quanto Bill riuscirà a mantenere il proprio segreto? Per il momento Liam e Will ritengono che il padre stia ancora soffrendo per aver scoperto di essere stato raggirato da Luna e per aver perso quella che lui riteneva essere sua figlia.

La vicenda ha permesso al pubblico americano di rinfrescarsi le idee sul passato di Bill, mai veramente approfondito dagli autori e toccato solo di tanto in tanto, soprattutto al momento della sua entrata in scena nel 2009. Nuovamente è stato confermato come Bill Spencer Senior sia comparso nella vita del figlio quando quest’ultimo era già grande e che lo abbia coinvolto nei propri affari riservandogli sempre un trattamento freddo, al limite della tirannia.

Per quanto riguarda la madre, Bill ha raccontato di quanto fosse una donna egoista, anaffettiva e inaffidabile. Visto il tanto parlarne, presto o tardi potrebbe fare la sua comparsa nella soap?

Intanto le anticipazioni segnalano che Luna potrebbe abbandonare i sentimenti ambigui nei confronti di Bill (a metà tra il volerlo come padre e l’attrazione verso un uomo potente), per focalizzarsi su Will. Gli spoiler, infatti, parlano di una vera e propria ossessione che la giovane svilupperà nei confronti del ricco rampollo, correndo il rischio di causare problemi alla relazione che il figlio di Bill condivide con Electra Forrester.

Allo stesso tempo, per la coppia si presenteranno nuovi problemi quando tornerà in circolazione Remy Pryce. L'ex stalker della giovane cugina di Ridge Forrester è stato arrestato per aver tormentato Electra diffondendo sul web dei fotomontaggi compromettenti: troverà un modo per tornare a tormentarla?