Beautiful: Steffy metterà una talpa alla Forrester, ecco perché | Anticipazioni americane

Nelle puntate americane di Beautiful di inizio 2025, come vi avevamo già anticipato, debutterà un nuovo personaggio: Daphne Rose, interpretata da Murielle Hilaure. E contrariamente alle teorie dei fan d’oltreoceano, non si tratterà di un recast a sorpresa di Zoe Buckingham.

L’ultima arrivata, comunque, è destinata a creare dei problemi alla nuova coppia di potere alla Forrester Creations, ovvero quella formata da Carter Walton e Hope Logan. Daphne sarà assunta nella casa di moda come parte del piano di espansione e diversificazione dei due: chimica cosmetica. La donna dovrà dunque realizzare una nuova fragranza da lanciare sul mercato.

Se la cosa non vi sembra totalmente inedita è perché già nel 2007 i Forrester arruolarono Ashley Abbott da Febbre d’Amore proprio per lanciarsi nel settore della cosmesi, iniziando da una prima profumazione intitolata “Phoebe”, (dedicata alla defunta figlia di Ridge Forrester e Taylor Hayes, che all’epoca era modella per l’azienda di famiglia nonché cantante in ascesa).

Da lì seguirono altre creazioni, prima che Ashley Abbott uscisse di scena per tornare nella sua soap opera di appartenenza. Chi però seguiva Beautiful all’epoca dovrà far finta di dimenticarsene: l’idea dei profumi, infatti, è presentata come una mossa innovativa di Carter nei confronti della quale i Forrester si sono mostrati contrari, senza far alcun accenno al fatto che la famiglia e l’azienda, in passato, avessero già esplorato quel settore…

Dunque Daphne, che in apparenza sarà leale nei confronti di Carter, nasconde in realtà un segreto: è un’arma clandestina introdotta da Steffy Forrester, che muoverà le fila della situazione con l’intento di sabotare i nuovi “regnanti” della Forrester Creations e riprendersi ciò che è stato tolto ai Forrester con l’inganno.

Il piano riuscirà o ci saranno alcuni ostacoli imprevisti? Brad Bell dichiara che: "Ho sempre amato raccontare trame di business, non lo facciamo spesso però quando capita penso che lo facciamo bene. Questa nuova battaglia per il controllo della Forrester Creations fra due fazioni si risolverà entro la prima parte del 2025".