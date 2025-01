La Promessa anticipazioni: Alonso chiede a Maria Antonia di lasciare la tenuta!

Un’ospite de La Promessa comincerà a stare piuttosto stretto ad Alonso de Lujan (Manuel Regueiro). Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane, il marchese sarà costretto ad intervenire per chiederle di lasciare la tenuta. Ci stiamo riferendo a Maria Antonia (Elia Galera), un’amica di vecchia data di Cruz Ezquerdo (Eva Martin)…

La Promessa, news: Maria Antonia e il bacio con Alonso

Arrivata nella residenza per stare al fianco di Cruz, in crisi dopo la partenza di Manuel (Arturo Sancho) per la guerra in Europa insieme a Curro (Xavi Lock), Maria Antonia starà cercando a sua volta di superare la recente morte del marito. Proprio per questo, l’ultima arrivata svilupperà un rapporto piuttosto confidenziale con Alonso, ormai da tempo in rotta di collisione con Cruz.

Una vicinanza che diventerà pericolosa, dato che ad un certo punto Alonso e Maria Antonia si scambieranno un appassionato bacio sulle labbra. In tal senso, il marchese ritornerà subito sui suoi passi e considererà tale avvicinamento un errore. Lo stesso non si potrà dire invece dell’ospite, la quale si convincerà del fatto che Lujan abbia incominciato a provare dei sentimenti per lui. Convinzione che Maria Antonia non mancherà di manifestare ad Alonso, innescando il suo disappunto.

La Promessa, spoiler: Alonso chiede a Maria Antonia di lasciare la tenuta

E così, considerando il fatto che la donna tenterà più volte di farlo cadere ancora tra le sue braccia, Alonso vorrà risolvere la scomoda situazione venutasi a creare nel più breve tempo possibile. Nel corso di un dialogo, oltre a ribadirle che non sente nulla per lei, il marchese chiederà dunque a Maria Antonia di lasciare la tenuta. E non vorrà sentire ragioni.

A quel punto, per evitare di accendere i sospetti di Cruz, Maria Antonia comunicherà alla Marchesa che sente l’esigenza di tornare a casa sua. La Ezquerdo non vorrà però proprio saperne di rinunciare ad avere l’amica al suo fianco e sembrerà convincerla a restare ancora per un po’ a La Promessa. Tuttavia, memore del grande rifiuto di Alonso, Maria Antonia cercherà di lasciare la tenuta in orario notturno. Ma verrà colta “in fragrante” proprio da Cruz…

La Promessa, trame: Maria Antonia mette in difficoltà Alonso

Messa sotto torchio da Cruz, Maria Antonia ammetterà dunque che stava andando via perché è stato Alonso a chiederglielo. Senza svelare del bacio, l’ospite sottolineerà alla Ezquerdo che ormai si è completamente ripresa, ragione per cui il marchese non la ritiene più indispensabile alla villa. Tali parole non piaceranno affatto a Cruz, la quale non capirà perché Alonso voglia privarla della vicinanza dell’amica.

Non a caso, appena Alonso interromperà il loro discorso, Cruz chiederà immediatamente spiegazioni al marito, che ovviamente non saprà come giustificare la richiesta fatta a Maria Antonia e sarà in forte difficoltà. Il tutto mentre Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) sarà sempre più sospettoso circa lo strano rapporto che si è creato tra Alonso e Maria Antonia.

Un caos generale del quale beneficerà però Maria Antonia, visto che riuscirà a restare a La Promessa… proprio come voleva!