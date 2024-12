La Promessa: arriva Maria Antonia, l’amica di… | Anticipazioni

Grazie al salto temporale di qualche mese che avverrà nelle prossime puntate italiane de La Promessa, i telespettatori avranno modo di fare la conoscenza di Maria Antonia (Elia Galera), un’amica di infanzia di Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Fin dalle sue prime apparizioni, la new entry si farà notare. Vediamo perché…

La Promessa, news: Manuel parte per la guerra insieme a Curro

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nei nostri precedenti post, la svolta nelle storyline si verificherà nel momento in cui Manuel de Lujan (Arturo Sancho) deciderà di arruolarsi come volontario della guerra in Europa insieme al cugino Curro de la Mata (Xavi Lock). Una scelta che il marchesino farà, come spiegherà prima di partire all’amata Jana Exposito (Ana Garces), per proteggere lo stesso Curro, certo del fatto che finirebbe per farsi uccidere senza di lui a causa dell’inesperienza che ha con le armi.

Manuel porterà dunque avanti questa sua scelta ma avviserà soltanto Jana. Cruz, Alonso (Manuel Regueiro) e tutti i suoi familiari scopriranno quindi che si è arruolato, seguendo le orme di Curro, soltanto quando avrà lasciato La Promessa. Iniziativa che lascerà degli strascichi nei mesi successivi…

La Promessa, trame: Cruz è depressa

A diversi mesi di distanza dalla “sciagurata” partenza dal fronte non ci saranno infatti notizie né di Manuel e né tanto meno di Curro, ragione per la quale tutti quanti crederanno che i due possano addirittura essere morti. Un’eventualità che Cruz non vorrà minimamente prendere in considerazione, dato che sarà entrata in una sorta di depressione dal momento in cui ha ricevuto la lettera di Manuel che le comunicava di essere partito al fronte insieme a Curro.

Non a caso, dopo aver organizzato una festa di compleanno per Manuel, alla quale obbligherà a partecipare tutti i residenti de La Promessa, Cruz non mancherà in più di un’occasione di sottolineare che il figlio ha messo a repentaglio la sua stessa vita soltanto per assecondare i capricci del viziatissimo Curro. E, durante un dialogo, proibirà alla preoccupatissima Martina (Amparo Pinero) di nominare il giovane De La Mata in sua presenza.

La Promessa, spoiler: Maria Antonia dà il suo supporto a Cruz e Alonso

In questa situazione, decisamente intricata, si inserirà Maria Antonia, arrivata alla tenuta (in quanto amica di Cruz) nei mesi non mostrati ai telespettatori per via del salto temporale. Preoccupata per l’evidente depressione della Marchesa, la nobile non potrà fare a meno di notare che anche Alonso sta soffrendo terribilmente per ciò che potrebbe essere successo a Manuel e a Curro.

Proprio per questo, visto che sarà impossibile confrontarsi con Cruz in maniera lucida sulla questione della guerra, Maria Antonia finirà per passare tantissimo tempo con il marchese de Lujan. Una vicinanza pericolosa che, col trascorrere delle puntate, diventerà fondamentale per il proseguo della narrazione.

Un volto, quello di Maria Antonia, che i telespettatori italiani conoscono bene: Elia Galera, la sua interprete, è stata nel cast di Una Vita, dove ha interpretato Silvia Reyes. E anche lì ha interagito con Alonso o, per meglio dire, Manuel Regueiro, che nelle vicende di Acacias ha interpretato il suo grande amore Arturo Valverde… Seguici su Instagram.