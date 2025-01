La Promessa anticipazioni: Alonso bacia Maria Antonia!

Meglio non avere ospiti per troppo tempo a La Promessa, soprattutto quando ci sono tutte le avvisaglie di una crisi coniugale. È ciò che accadrà nelle prossime puntate italiane della telenovela: i telespettatori faranno infatti la conoscenza di Maria Antonia (Elia Galera), un’amica di infanzia di Cruz Ezquerdo (Eva Martin) che passerà tantissimo tempo con Alonso de Lujan (Manuel Regueiro). E tra i due scatterà un pericoloso bacio, che mescolerà tutte le carte in tavola…

La Promessa, news: Cruz depressa per la partenza di Manuel

La storyline partirà qualche mese dopo la partenza di Manuel (Arturo Sancho) e Curro de la Mata (Xavi Lock) per la Guerra in Europa. Depressa poiché non avrà mai accettato la decisione del figlio di arruolarsi, Cruz se la prenderà in continuazione con Curro, a cui attribuirà ogni responsabilità della lontananza del figlio. Non a caso, la Ezquerdo esigerà che nessuno parli in sua presenza del nipote. Una volontà che mostrerà con disappunto anche ad Alonso, al contrario dispiaciuto per la mancanza di notizie sia di Curro e sia di Manuel.

Al fianco di Cruz, in questo momento difficile, ci sarà dunque Maria Antonia, una sua amica di infanzia stabilitasi a La Promessa in seguito alla prematura morte del marito. La nuova arrivata cercherà di dare tutto il suo appoggio a Cruz, ma col tempo svilupperà una sorta di attrazione per Alonso…

La Promessa, spoiler: Alonso bacia Maria Antonia

La faccenda si complicherà in particolar modo quando Alonso scoprirà che Cruz ha chiesto a Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) di muovere le sue conoscenze per favorire l’ingresso di Catalina (Carmen Asecas) in un manicomio. Oltre a dare un avvertimento allo stesso Lorenzo, Alonso se la prenderà anche con Cruz, che però minimizzerà il suo gesto.

Da un lato Alonso non riuscirà più a dialogare in maniera serena con Cruz, dall’altro Maria Antonia si renderà conto del suo evidente malessere e cercherà di dargli il suo personale supporto. Una sera però, complice dei pensieri tristi sul defunto marito, Maria Antonia si lascerà trasportare più del dovuto con Alonso. E tra i due scatterà un bacio sulle labbra. Un avvicinamento che entrambi freneranno dopo pochi attimi, anche perché nella stanza irromperà Cruz (spaventata per via di un incubo).

La Promessa, trame: Lorenzo ha dei sospetti su Alonso e Maria Antonia

Fatto sta che nei giorni successivi Alonso si mostrerà piuttosto nervoso ogni volta che si troverà vicino a Maria Antonia. Una stranezza che verrà immediatamente notata dallo scaltro Lorenzo. Saranno due le occasioni che innescheranno dubbi nel Capitano. La prima si verificherà quando Alonso preferirà non posare al fianco dell’ospite in una foto che Cruz intende mandare a Manuel. La seconda circostanza avverrà quando Lorenzo assisterà per caso ad un dialogo confidenziale tra Maria Antonia e il marchese nella biblioteca.

A quel punto, piuttosto che stare zitto, De La Mata metterà sull’avviso Cruz, che fingerà di non dare ascolto alle sue parole. Anche se, ascoltato il discorso del cognato, ricorderà a sua volta lo strano episodio dello scatto fotografico. Il tutto mentre Maria Antonia sembrerà sul punto di voler lasciare La Promessa per evitare di creare problemi tra Alonso e Cruz… Seguici su Instagram.