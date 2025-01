La Promessa anticipazioni: Ayala, malore improvviso ma…

Un malore improvviso di Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda) metterà Martina de Lujan (Amparo Pinero) in una situazione davvero scomoda. Cerchiamo quindi di capire cosa succederà nelle prossime puntate italiane de La Promessa.

La Promessa, news: Martina schiaffeggia Ayala

A diversi mesi dalla partenza di Manuel (Arturo Sancho) e Curro (Xavi Lock) come volontari in guerra, Ayala avrà intensificato la sua relazione con Margarita (Cristina Fernandez): un legame che non avrà ancora trovato il beneplacito né di Petra Arcos (Marga Martinez), né tanto meno di Martina.

La prima ce l’avrà infatti a morte con l’ex poiché durante un aspro confronto le dirà che si è realmente innamorato della vedova Lujan. E così la Arcos capirà che l’uomo ha messo da parte i loro propositi di vendetta per la morte del figlio Feliciano (Marcos Orengo). Martina avrà invece il sentore che il conte stia soltanto prendendo in giro la madre e non ce la farà a starsene con le mani in mano.

Una situazione complicata che esploderà definitivamente quando Martina scoprirà che Ayala si è messo in contatto con il figlio di un amico affinché cominciasse a corteggiarla. Stanca delle sue intromissioni, Martina finirà dunque per schiaffeggiare Ignacio di fronte a diversi testimoni…

La Promessa, spoiler: il malore di Ayala

Spronata dalla zia Cruz (Eva Martin) a fare ammenda per non essersi comportata come una signorina, Martina cercherà di ritornare sui suoi passi. Tuttavia, nel momento del confronto, Ayala si mostrerà mite. Le dirà infatti che non è necessario che gli chieda scusa perché si è trattato soltanto di un fraintendimento.

Come segno di rappacificazione, Ignacio regalerà dunque a Martina un prestigioso collier. Stranamente colpita, la Lujan cercherà ancora una volta un chiarimento con Ayala; finirà però per scontrarsi ancora con lui quando sosterrà che può ottenere altri oggetti prestigiosi qualora non continuasse ad impedire la sua relazione con Margarita. A quel punto, Martina capirà che Ignacio sta soltanto cercando di comprarla e, in uno scatto d’ira, farà cadere a terra un bonsai che il Conte stava curando ormai da diversi mesi.

Tale litigio metterà nuovamente Martina e la madre Margarita su due fronti opposti. E tutto peggiorerà quando, nei giorni successivi, Ignacio finirà per sentirsi male in sua presenza e sembrerà avere un inizio di infarto.

La Promessa, trame: Ignacio è stato avvelenato

Ovviamente, Ignacio verrà immediatamente soccorso sia da Martina, sia da Margarita e Alonso (Manuel Regueiro). E il medico deciderà così di sottoporlo a delle analisi del sangue per capire da cosa sia scaturito il suo malessere. E la faccenda assumerà dei toni di mistero quando il dottore farà presente ad Ayala che qualcuno ha cercato di avvelenarlo somministrandogli della cicuta.

Dato che Margarita comincerà a guardarla in modo strano, Martina si metterà subito sulla difensiva e sosterrà che non ha fatto nulla per attentare alla vita di Ignacio. Tuttavia, Margarita comincerà a mettere in dubbio le parole della figlia quando sentirà un dialogo tra Maria (Sara Molina) e Jana (Ana Garces).

Nello stesso, la Fernandez racconterà infatti alla Exposito che, qualche giorno prima, Martina si era mostrata interessata alla cicuta, ossia lo stesso veleno ingerito da Pia Adarre (Maria Castro) per togliersi la vita. Una confidenza, questa, che innescherà ancora di più i dubbi di Margarita… anche se la soluzione dell'enigma sembrerà davvero troppo facile!