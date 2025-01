La Promessa anticipazioni: Catalina pone fine al suo isolamento, ecco perché

L’affetto sincero nei confronti della cugina Martina (Amparo Pinero) spingerà Catalina de Lujan (Carmen Asecas) a rompere il suo isolamento volontario. Scopriamo dunque insieme che cosa accadrà nelle prossime puntate italiane de La Promessa per capire come si arriverà a questa svolta…

La Promessa, news: ecco perché Catalina si isolerà da tutti

Delusa dalla fine della sua storia con Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina), Catalina sceglierà di andare ad abitare nell’hangar del fratello Manuel (Arturo Sancho) per un motivo ben preciso. La matrigna Cruz Ezquerdo (Eva Martin) le strapperà infatti dalle mani il commercio delle marmellate e lo affiderà a Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano).

Approfittando dunque della partenza in guerra dello stesso Manuel e del “cugino” Curro (Xavi Lock), Catalina smetterà di vivere a La Promessa. Ciò perché esigerà che Cruz le chieda scusa per il modo vile che ha utilizzato affinché non si occupasse più del conservificio. Non a caso, anche se sarà nell’hangar ormai da diversi mesi, rifiuterà ogni invito del padre Alonso (Manuel Regueiro) di ritornare a casa. Un isolamento durante il quale potrà contare su un nuovo amico…

La Promessa, trame: Catalina e il rapporto con Adriano

Su invito di Tadeo (Mario Zorrilla), Catalina comincerà a dare dei consigli ad Adriano (Ibrahim Al Shami), un giovane contadino che avrà appena ereditato dei terreni dal defunto padre. Dopo un inizio piuttosto burrascoso, la Lujan stabilirà un legame d’amicizia con il ragazzo, che gli confesserà di essere finito nel giro dei debiti quando il fratello è scappato con la donna che doveva sposare.

Colpita dal modo in cui è stato doppiamente tradito dall’amata e dal parente, fuggiti tra l’altro con i pochi soldi che aveva a disposizione, Catalina proverà un sentimento profondo di empatia e vorrà fare il possibile per aiutare Adriano. Per questo, al fine di garantirgli un po’ di “ossigeno” per risanare i debiti, la ragazza regalerà all’uomo un prestigioso collier. Lo stesso che le aveva dato Pelayo…

La Promessa, spoiler: Catalina torna nella tenuta; ecco perché

Da un lato Adriano riuscirà dunque a stabilizzare la sua difficile situazione economica, dall’altro Catalina si troverà costretta a rivedere la sua posizione di restare isolata quando Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda) accuserà Martina di aver tentato di ucciderlo con la cicuta.

Spronata da Simona (Carmen Flores Sandoval) a fare il possibile per aiutare la cugina, Catalina deciderà quindi di interrompere momentaneamente il suo isolamento e di tornare dunque a La Promessa con l’intenzione di fare chiarezza sulla questione. Purtroppo per lei, la prima persona che incontrerà nella tenuta sarà proprio Cruz, ma su consiglio di Alonso deciderà di mettere da parte tutte le loro questioni irrisolte (almeno finché Martina non si sarà liberata del fardello delle accuse di Ayala).

La faccenda diventerà sempre più complicata quando Ignacio manifesterà la volontà di chiamare la guardia civile per capire se Martina abbia davvero avuto responsabilità nel suo avvelenamento, tesi che il conte porterà avanti quando Margarita (Cristina Fernandez) ritroverà tra le cose della figlia una bottiglietta di cicuta…