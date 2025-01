La Promessa anticipazioni: Margarita trova qualcosa di compromettente contro Martina

Gli scontri tra Martina de Lujan (Amparo Pinero) e il conte Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda) saranno al centro della scena nelle prossime puntate italiane de La Promessa. E tutto si complicherà ulteriormente quando l’uomo verrà colto da un improvviso malore…

La Promessa, news: il malore di Ayala

Martina non riuscirà ad accettare che la madre Margarita (Cristina Fernandez) abbia scelto di cominciare una relazione con Ayala. La giovane Lujan riterrà infatti che il conte stia soltanto prendendo in giro la madre. Per tale ragione, non mancherà di manifestarlo al diretto interessato in più di un’occasione.

Così, al termine di un ennesimo scontro piuttosto acceso, Ayala verrà colto da un malore. Soccorso da Martina, Margarita e Alonso (Manuel Regueiro), Ignacio verrà visitato da un medico, lo stesso che deciderà di procedere con le analisi del sangue per capire da che cosa è stato innescato il malessere. Il dottore escluderà infatti che il paziente sia stato colto da un infarto. Per questo, vorrà vederci più chiaro e lo sottoporrà ad una dieta ferrea in attesa di avere i risultati. Tuttavia, quando il medico sarà in grado di dare una spiegazione a quanto accaduto, la situazione si volgerà contro Martina…

La Promessa, trame: Ayala è stato avvelenato!

Eh sì: nel sangue di Ayala verranno ritrovate delle tracce di cicuta. Il medico dirà dunque a chiare lettere che qualcuno a La Promessa ha cercato di avvelenarlo. Neanche a dirlo, i sospetti si concentreranno su Martina, l’unica ad avere dei contrasti con lui.

Da un lato la Lujan negherà qualsiasi tipo di coinvolgimento e sosterrà con la zia Cruz (Eva Martin) di non aver mai pensato di uccidere il Conte. Dall’altro Margarita comincerà ad avere dei dubbi sulla figlia quando origlierà per caso un dialogo tra Maria Fernandez (Sara Molina) e Jana Exposito (Ana Garces). Un discorso dove la stessa Maria confesserà all’amica che Martina le aveva chiesto qualche giorno prima delle spiegazioni sull’utilizzo della cicuta.

La Promessa, spoiler: il ritrovamento compromettente di Margarita!

In preda ai sospetti, Margarita chiederà dunque a Maria di aiutarla a rovistare nella camera di Martina. Agendo in tale maniera, resterà dunque attonita quando ritroverà tra le sue cose una bottiglia di cicuta. Sotto shock, Margarita andrà subito da Martina in cerca di spiegazioni, ma il loro dialogo verrà intercettato da Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano).

Piuttosto che farsi i fatti suoi, il capitano metterà immediatamente sull’avviso Ayala, che andrà su tutte le furie ed accuserà apertamente Martina di avere cercato di avvelenarlo. Anche in questo caso, la Lujan rispedirà l’accusa al mittente, ma la sua posizione sarà sempre più delicata.

E così a darle una mano ci penserà la cuoca Simona (Carmen Flores Sandoval), ma in che maniera? La domestica andrà da Catalina (Carmen Asecas), ormai rinchiusa da mesi nell’hangar di Manuel (Arturo Sancho) per sua volontà, e la metterà al corrente di quanto sta accadendo con Martina per spingerla a tornare a La Promessa per proteggerla. Tale mossa si rivelerà efficace? E soprattutto Martina dimostrerà la sua innocenza? Seguici su Instagram.