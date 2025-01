La Promessa anticipazioni: Manuel e Curro in guerra, brutta notizia in arrivo!

Con il salto temporale di qualche mese, che avverrà nelle puntate italiane de La Promessa in onda la prossima settimana, i telespettatori avranno modo di assistere alle gesta di Manuel de Lujan (Arturo Sancho) e Curro de la Mata (Xavi Lock) in guerra. Vicenda che troverà ampio spazio nella narrazione futura della telenovela e che innescherà la preoccupazione di diversi personaggi.

La Promessa, news: Curro, Manuel e i rischi della guerra

Per prima cosa, come abbiamo avuto modo di accennarvi nei nostri precedenti post, Manuel e Curro stringeranno un forte legame di amicizia con i fratelli José Juan (Jorge Pobes) e Paco (Ivan Montes). Una sintonia che entrerà in forte crisi quando José Juan coinvolgerà Manuel, Curro e Paco in una missione segreta per recuperare del tungsteno. Lì, i quattro cadranno vittima di un attentato e ad avere la peggio sarà Paco, che perderà la vita in seguito ad uno sparo.

Sotto shock per la morte del fratello, José Juan accuserà Curro di quanto successo. Per quale motivo? A suo dire avrà abbassato troppo le difese, finendo per addormentarsi durante un momento di guardia. Atteggiamento che, a detta dell’uomo, avrà esposto tutti quanti ad un pericolo, lo stesso che è poi costato la vita a Paco.

La Promessa, trame: Cruz ha una sensazione su Manuel

Nel frattempo, a La Promessa, Cruz Ezquerdo (Eva Martin) comincerà ad avvertire una strana sensazione su Manuel. Attraverso alcuni incubi, la marchesa si convincerà del fatto che il figlio sia morto in guerra e darà la colpa di tutto quanto a Curro. A più riprese, la Ezquerdo sottolineerà infatti con sdegno che Manuel non si sarebbe mai arruolato senza l’input di Curro e non farà altro che maledire in continuazione il “nipote”.

Da un lato Alonso (Manuel Regueiro) non riuscirà a capacitarsi della cattiveria che Cruz riserva a Curro. Dall’altro Cruz non si tranquillizzerà nemmeno quando arriverà alla tenuta una lettera di Manuel, nella quale sottolineerà che sta bene, così come il cugino. E a peggiorare la situazione ci penseranno i giornali…

La Promessa, spoiler: Manuel e Curro in guerra; brutta notizia in arrivo

Eh sì: la stampa riporterà infatti la notizia di un bombardamento mortale nella stessa zona dove stanno svolgendo il loro servizio Manuel e Curro. Le prime a leggerla saranno Catalina (Carmen Asecas) e Jana (Ana Garces) all’interno dell’hangar. Tuttavia, le due donne cercheranno di non essere catastrofiste e spereranno che Manuel e Curro non facciano parte della lunga lista di morti annunciata dall’articolo.

Al contrario, una volta che verrà messa al corrente di tutto quanto, Cruz si convincerà ancora di più delle sue teorie e pretenderà che Alonso muova tutte le sue conoscenze per capire se sia davvero successo qualcosa a Manuel. Richiesta che il marchese non potrà esaudire perché le notizie dal fronte saranno piuttosto confuse. E nessuno ovviamente saprà fornirgli le generalità dei soldati sopravvissuti.

Il nervosismo prenderà dunque il sopravvento tra tutti gli abitanti de La Promessa, con Cruz sempre più tesa circa l'incerto destino del figlio. Almeno fino all'arrivo di una visita improvvisa…